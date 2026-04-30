Cacho Deicas habló del ACV que sufrió hace más de un año: "Ni llegué a darme cuenta de lo que pasaba"

Cacho Deicas se presentará en Rosario el 16 de mayo. Previo al show, repasó el problema de salud que sufrió y que casi lo aleja de las giras

El 2025 fue un año difícil para Rubén Cacho Deicas. Tras sufrir un ACV isquémico transitorio que le provocó un "déficit neurológico agudo" se enfrentó a la disolución de Los Palmeras , su histórica bánda. Con tratamientos médicos y acompañado de su familia y seguidores, el artista se recuperó y volvió a los escenarios en otro formato.

De cara al show en Rosario que será el próximo 16 de mayo a las 21 en el Teatro Broadway, el santafesino visitó De 12 a 14 (El Tres).

Sobre sus problemas de salud, el exlíder de la banda de cumbia más importante del país, mencionó que estuvo mal, pero actualmente se encuentra “bien”. Sobre el ACV, explicó: “Es algo que no te das cuenta; o sea ni llegué a darme cuenta de lo que me estaba pasando”.

“Yo estaba en mi casa, recién volvía de la calle. Hice un paso y me sentí mareado, y después ya estaba internado”, recordó del 9 de enero de 2025.

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“Estoy en una nueva etapa”



El histórico cantante habló en el programa y confirmó su show del 16 de mayo en Rosario. “Estuve mal pero ahora estoy bien”, contó sobre su recuperación tras el ACV que sufrió hace un año y cinco meses. pic.twitter.com/ECONoSQFKe — De12a14 (@De12a14) April 29, 2026

Cacho Deicas se refugió en sus creencias

“Tuve la recuperación que tenía que tener”, mencionó y sumó: “Hay que tratarlo porque es como tirar una bolsita de nailon al fuego”. En esos momentos, el interprete se refugió en sus creencias. “La gente me llevaba flores a las rejas de mi casa como en un santuario”, dijo. Además, Deicas es católico y aseguró: “Todos los días le agradezco a Dios”.

Sobre su presente, el cantautor indicó estar en “una nueva etapa musical, con todos profesionales”. Y explicó que es “hacer lo que ya hacía pero con otra gente”. En ese sentido, se mostró confiado con la propuesta ya que “son muchos años de labor”.

Consultado si toda esa trayectoria lo lleva a evitar algunas canciones por cansancio de cantarlas, Cacho se sinceró y aseguró que no hay una sola letra que no quiera cantar porque siente mucho respeto por ellas.