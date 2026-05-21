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Capibaras XV ya tiene árbitro para buscar la clasificación ante Selknam

El Súper Rugby Américas confirmó los árbitros para de la fecha 12, donde Capibaras XV podría asegurar su clasificación recibiendo a Selknam

21 de mayo 2026 · 18:12hs
Capibaras XV ya tiene árbitro para buscar la clasificación ante Selknam

fotos gentileza Franco Perego.

El Súper Rugby Américas empieza a acelerar rumbo a la recta decisiva de la temporada y la fecha 12 ya quedó diagramada. Con partidos claves y una nueva plaza que se suma al mapa, se confirmaron los árbitros. Justamente Capibaras XV tendrá la chance de sellar su clasificación.

La acción comenzará el viernes por la tarde en Buenos Aires. Desde las 19, Pampas recibirá a Cobras Brasil Rugby en el CASI, en un duelo que contará con el arbitraje de Gonzalo de Achaval.

Más tarde, la atención se trasladará a Montevideo. Allí, desde las 21, Peñarol Rugby se medirá frente a Dogos XV, en uno de los cruces más atractivos de la jornada. El encargado de dirigir ese partido será Tomás Bertazza.

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El sábado traerá además una novedad especial para el rugby argentino: Paraná debutará oficialmente como sede del torneo continental. Desde las 16, Capibaras XV chocará ante Selknam con Tomás Ninci como árbitro principal, en un encuentro que marcará la presentación oficial de la ciudad entrerriana dentro del calendario del Súper Rugby Américas.

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La fecha se cerrará por la noche en Tucumán, donde Tarucas enfrentará a Yacare XV desde las 20. Para ese compromiso fue designado Francisco González.

¿Qué debe pasar para que Capibaras XV logré la clasificación?

Deberá ganar con punto bonus para no depender de otros resultados. En caso de obtener la victoria sin bonus, dependerá de que Tarucas no triunfe con bonus.

La fecha 12 del Súper Rugby Américas

Viernes 22 de mayo, a las 19

Pampas vs Cobras XV – Referee: Gonzalo de Achaval

Viernes 22 de mayo, a las 2

Peñarol vs Dogos XV – Referee: Tomás Bertazza

Sábado 23 de mayo, a las 16

Capibaras XV vs Selknam –Referee: Tomás Ninci

Sábado 23 de mayo, a las 20

Tarucas vs Yacaré XV – Referee: Francisco González

Posiciones

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Capibaras XV Súper Rugby Américas Selknam
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