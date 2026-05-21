El Gobierno provincial reunió a sectores productivos, agroexportadores y transportistas para avanzar en un fideicomiso destinado a financiar obras y mantenimiento en las rutas portuarias. Desde la gestión santafesina remarcaron que la Nación “ha dejado desamparada” la infraestructura vial estratégica y señalaron que ya se invirtieron más de 280 millones de dólares.

El gobernador de Maximiliano Pullaro encabezó este jueves una reunión con representantes de entidades agroexportadoras, transportistas y la Bolsa de Comercio de Rosario para avanzar en un esquema de mejoras y mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del sur provincial.

El encuentro tuvo como eje la creación de un fideicomiso con participación de todos los sectores involucrados, con el objetivo de financiar obras y garantizar el sostenimiento de la infraestructura vial vinculada al complejo portuario santafesino.

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“Tenemos que resolver un problema de 30 años”, sostuvo Pullaro, quien remarcó que la solución debe construirse “por consenso, no a los apurones y sin las conversaciones que se necesitan”.

3f0b728d-ce72-412c-a79f-0b8cbd9516a4 El Gobierno de Santa Fe busca consenso para crear un fideicomiso que financie obras y mantenimiento en rutas portuarias

Durante la reunión, el mandatario provincial señaló que en los primeros 29 meses de gestión ya se destinaron más de 200 millones de dólares para obras vinculadas a los accesos portuarios, mientras que la proyección oficial apunta a alcanzar una inversión cercana a los 450 millones de dólares entre recursos propios y financiamiento.

En ese sentido, Pullaro cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial. “La Nación debería solventar esto, pero los gobiernos pasan, las inversiones no se llevan adelante y el problema lo tenemos todos”, afirmó. Además, sostuvo que “el Estado Nacional ha dejado desamparada a la provincia y a esta zona”, pese a que por los puertos santafesinos sale más del 70 % de la producción agrícola del país.

Uno de los puntos centrales de la propuesta oficial es que el fideicomiso no sea administrado por el Estado provincial. “La Provincia no cobra ningún centavo, ni lo administra”, aseguró Pullaro, al tiempo que explicó que el esquema prevé una administración conjunta entre los distintos actores involucrados para definir prioridades y ejecutar obras.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que actualmente la Provincia ejecuta siete obras viales estratégicas en la zona portuaria, entre ellas intervenciones sobre el Camino de la Cremería y el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe.

“Tenemos que tomar una decisión: seguimos en la misma situación lamentable o pasamos a un esquema de mantenimiento y obras, como en cualquier complejo portuario del mundo”, expresó el funcionario. Además, indicó que entre rutas provinciales, nacionales y trazas urbanas existen 516 kilómetros vinculados al circuito portuario.

Enrico insistió en que “hace 30 años que no hay coordinación” y planteó la necesidad de ordenar un sistema integral de accesos a los puertos mediante un esquema coordinado de financiamiento y mantenimiento.

A su turno, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que el fideicomiso pensado por la Provincia apunta a un “abordaje integral” y remarcó que se trataría de “un instrumento no estatal, con administración mixta, integrada por todos los actores involucrados”.

Según explicó Olivares, los recursos obtenidos tendrían un destino exclusivo para obras y mantenimiento del circuito vial portuario. “Hay dos garantías: la intangibilidad de los fondos y que las decisiones quedan en manos de los actores involucrados”, concluyó.

De la reunión participaron representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, entidades rurales y cámaras vinculadas a la producción y comercialización agroexportadora.