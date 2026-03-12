Carlos Alcaraz ganó y está en cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells

El español Carlos Alcaraz se impuso en sets corridos a Casper Ruud y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó en sets corridos al noruego Casper Ruud en el partido que disputaron hoy, por los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, el primero de esta categoría en la temporada.

El mejor jugador del mundo derrotó por 6-1 y 7-6 (2) a Ruud , que ocupa el decimotercer lugar en el ranking mundial de la ATP.

Además, el ruso Daniil Medvedev le ganó por 6-2 y 6-4 al estadounidense Alex Michelsen, así como también el británico Cameron Norrie dejó en el camino al australiano Rinky Hijikata con un resultado de 6-4 y 6-2.

Si existe la perfección en el tenis, y es un estado de forma que se puede mantener con el correr de las semanas, el nivel de Carlos Alcaraz ronda muy cerca de ella.

El logro de Carlos Alcaraz en Indian Wells

El tenista español ganó su decimoquinto partido consecutivo, este año ganó los dos torneos que disputó al ser campeón del Australian Open y el ATP 500 de Doha, en Qatar, y dejó en el camino a un rival del tamaño de Casper Ruud sin grandes complicaciones.

“Charly” no dejó lugar a las dudas en los primeros momentos del primer parcial, con dos quiebres consecutivos que lo pusieron en ventaja por 4-0, para luego volver a quedarse con un break en el séptimo juego y cerrar el set en 6-1.

De todas formas, Ruud pudo levantar su nivel al servicio para una segunda manga en la que no perdió ningún servicio, pero Alcaraz pudo entender los momentos para mejorar su rendimiento a la devolución: no otorgó puntos de break en todo el partido y terminó el partido en un tie-break, en el que ganó los cuatro puntos que jugó con el saque de su rival, para sentenciar el triunfo en su segundo match point.

El triunfo mantiene a Alcaraz en un estado de gracia y lo enfrentará con el británico Cameron Norrie (actual 29° y ex 8° del mundo), buscando ambos la clasificación a la semifinal del certamen disputado en California.

Por su parte, el británico Cameron Norrie avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer al australiano Rinky Hijikata por 6-4 y 6-2 en una hora y 17 minutos, mientras que Daniil Medvedev también se metió entre los ocho mejores después de imponerse con autoridad al estadounidense Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.

Norrie, campeón del torneo en 2021, busca repetir aquella campaña que lo llevó al título en el desierto californiano. Frente a Hijikata, que había eliminado previamente a Alexander Bublik, mantuvo el control del partido con un juego sólido desde el fondo y resolvió el encuentro sin sobresaltos.

Con este resultado se instaló entre los ocho mejores y quedó a la expectativa de un posible cruce con Alcaraz. En caso de concretarse, el antecedente más reciente favorece al británico, que se quedó con el último duelo entre ambos en la segunda ronda del Masters 1000 de París.

Por su parte, Medvedev confirmó su buen momento con otra victoria contundente. El ruso dominó el primer set ante Michelsen con quiebres tempranos y lo cerró 6-2.

En el segundo parcial mantuvo la iniciativa, sostuvo la ventaja y, aunque desperdició dos match points, selló el triunfo por 6-4 en su tercera oportunidad. Así, el ex número uno del mundo continúa firme en Indian Wells y espera rival entre Djokovic y Draper para disputar un lugar en semifinales.