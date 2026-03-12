Día clave en Colón: Medrán definirá el equipo titular para recibir al líder Acassuso

Ezequiel Medrán ordenará una práctica de fútbol donde definirá a los 11 de Colón para recibir a Acassuso, el sábado a las 20, en el Brigadier López.

Colón transita horas decisivas en la previa de un compromiso importante por la Primera Nacional. Este jueves, en el entrenamiento previsto en el predio rojinegro, el entrenador Ezequiel Medrán terminará de definir la formación que enfrentará al líder Acassuso.

El partido se disputará el sábado 14 de marzo desde las 20 en el estadio Brigadier General Estanislao López, en Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A, y representa una buena oportunidad para el Sabalero de medir fuerzas ante uno de los equipos que mejor arrancó el campeonato.

Bajas que obligan a mover el medio en Colón

El principal desafío para el cuerpo técnico pasa por reconfigurar la zona medio/ofensiva, ya que el equipo no podrá contar con Julián Marcioni, quien sufrió un desgarro en el empate frente a Ferro Carril Oeste en Caballito. A esa ausencia se suma la de Matías Godoy, también afectado por una lesión muscular.

Ante ese panorama, una de las alternativas que tomó fuerza en los últimos entrenamientos es el ingreso de Conrado Ibarra, autor del gol rojinegro en el último partido. De confirmarse su presencia, ocuparía el sector izquierdo del ataque.

Ese movimiento implicaría un cambio posicional para Ignacio Lago, quien pasaría a desempeñarse por la banda derecha. Si bien se trata de una ubicación que conoce, no es el lugar donde habitualmente se destacó desde su llegada al club, ya que su mejor versión apareció actuando por el costado izquierdo.

Ignacio LAgo 1 Ignacio Lago podría arrancar por derecha en el esquema de Medrán en Colón para recibir a Acassuso. Prensa Colón

La posible modificación representa una apuesta del entrenador: sostener en cancha a uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, aunque con una función distinta dentro del esquema.

Una variante que se evalúa en defensa

Las dudas del DT no se limitan al frente de ataque. Durante las últimas prácticas comenzó a tomar forma la posibilidad de realizar un retoque táctico en la última línea.

En ese sentido, Leandro Allende podría meterse en el equipo en lugar de Facundo Castet, en una decisión que respondería más a cuestiones estratégicas que a una ausencia obligada. La idea del cuerpo técnico sería fortalecer el funcionamiento defensivo ante un rival que llega como puntero del grupo.

Las alternativas que maneja el cuerpo técnico

Más allá de la opción que hoy parece tener mayor consenso, Medrán también analiza otras variantes para cubrir el lugar que dejó vacante Marcioni. Entre ellas aparecen Darío Sarmiento y el uruguayo Emanuel Beltrán, quien incluso ocupó ese rol en el tramo final del encuentro frente a Ferro.

La práctica futbolística de este jueves será clave para despejar las últimas incógnitas. Allí el entrenador terminará de probar nombres y posiciones antes de confirmar el equipo que buscará quedarse con un triunfo importante ante el líder.

De cara al choque del sábado en el Brigadier López, todo indica que Colón presentará al menos una modificación obligada por lesión y otra que responde a una decisión táctica, en un intento por encontrar el equilibrio necesario para bajar al puntero del campeonato.