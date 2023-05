Bielsa, exDT de los seleccionados de Argentina y Chile, fue presentado el miércoles pasado como técnico del representativo uruguayo que conducirá al equipo en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, que tendrá 48 concursantes.

“De (Marcelo) Bielsa me gusta cómo juegan sus equipos. No me preocupan que sus conferencias de prensa sean larguísimas. Al contrario” sostuvo el excentrocampista de River Plate y Racing Club, en la Argentina, en charla con el programa ‘Quiero fútbol’ (Sport 890), de Montevideo.

“Ahora la Selección uruguaya será dinámica durante los 90 minutos y cuando no tenga la pelota su obsesión será recuperarla” agregó Carrasco, quien condujo al combinado nacional ‘celeste’ entre el período 2003-2004.

Sin nombrarlo pero refiriéndose elípticamente al también técnico Oscar Washington Tabárez, quien dejó el cargo en el seleccionado en 2021 después de un ciclo de 15 años, el también exDT Danubio, River Plate y Fénix de su país natal expresó que “había partidos en los cuales, Uruguay no jugaba a ganar”, manifestó.

Para Carrasco, el seleccionado ‘celeste’ deberá “recuperar el poderío ofensivo. Convertirse en un equipo imbancable con la pelota” dijo.

Y en relación a las posturas que deberían tomar referentes históricos como Edinson Cavani o Luis Suárez, el entrenador consideró: “(Marcelo) Bielsa hablará con ellos y les dirá que su forma de trabajar es intensa, que no hará concesiones”, aportó.

“Entonces quedará en los futbolistas adaptarse a la dinámica y a la metodología de trabajo que se implementará. Creo que ambos, por su adhesión a la camiseta, aceptarán lo que se les solicite”, concluyó ‘JR’.