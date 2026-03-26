Uno Santa Fe | Ovación | Súper Rugby Américas

Se viene una intensa sexta fecha del Súper Rugby Américas

Con dos partidos el viernes, uno el sábado y el cuarto el lunes, que será el que sostendrá Capibaras con Dogos en Córdoba, el Súper Rugby Américas no se detiene.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 09:04hs
Capibaras jugará el lunes 30 ante Dogos en el Córdoba Athletic Club

Capibaras jugará el lunes 30 ante Dogos en el Córdoba Athletic Club

Las cuatro franquicias argentinas lideran la tabla después de cinco fechas del Súper Rugby Américas; dos de ellas se cruzan en el cierre de la fecha. Antes, las posiciones en la tabla podrán moverse y cerca de terminar la primera ronda de partidos, empiezan a aparecer los candidatos a ser semifinalistas. Con dos partidos el viernes, uno el sábado y el cuarto el lunes, ¿podrán los líderes estirar su ventaja?

Capibaras XV jugará en Córdoba Athlétic

La sexta fecha cerrará el lunes a las 8 de la noche bajo las luces del Córdoba Athletic Club donde Dogos XV recibirá a su ex entrenador Nicolás Galatro que llevará a Capibaras XV a la ciudad donde construyó un gran equipo. Irá acompañado de jugadores como Diego Correa, Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto, Gino Dicapua y Lautaro Cipriani, que también jugaron en las primeras tres temporadas del equipo finalista en 2023 y 2025 y campeón en 2024.

Será el primer enfrentamiento entre ambos, pero una derrota de Capibaras XV podría abrir aún más la diferencia con los punteros. Si bien falta mucho por jugarse, establecerse en el lote líder es importante.

Controlará este partido el experimentado Tomás Bertazza, su quinto partido en la temporada y número 26 en el Súper Rugby Américas. Contará con la asistencia de Tomás Ninci y Esteban Filipanics.

La acción comienza en Tucumán y en Uruguay

La fecha comienza al atardecer del viernes en el siempre repleto Tucumán Lawn Tennis donde Tarucas recibirá a un Cobras Brasil XV que, si bien está jugando mejor que en anteriores temporadas, sólo pudo conseguir una victoria este año. Como el año pasado, será referí Damián Schneider, acercándose a su partido número 30 en el Súper Rugby Américas. Volverá a acompañar a Schneider el local Pedro López Vildoza, en su décimo partido en el Súper Rugby Américas, y Juan Manuel Martínez, en tan solo su segundo.

La primera jornada se completará en el Estadio Charrúa a partir de las 21 horas donde Peñarol Rugby, que busca darle ritmo y competencia a varios jugadores jóvenes, se encontrará con Yacare XV, que aún no ha ganado en el torneo. Federico Longobardi estará a cargo del partido, su primero como referí tras haber sido juez de touch en quince ocasiones desde el comienzo del Súper Rugby Américas en 2023. Con él, estarán Esteban Filipanics y Armen Abi Saab.

El duro golpe sufrido en Córdoba, con jugadores que habían jugado para su país en Italia el fin de semana previo, tuvo una mejora el fin de semana pasado, cuando Selknam derrotó en casa a Capibaras XV. El 27-17 mostró momentos de buen rugby y la esperanza de estar en el camino de la recuperación.

Recibirán a Pampas, líder de la tabla, con Dogos XV, que ganó cuatro de los cinco partidos – cayó solo con Dogos XV, su kriptonita en este torneo. Mauro Rossi fue juez de touch en aquella noche de mayo del 2025, pero esta vez estará con el silbato dirigiendo, la tercera vez que dirige en Santiago, y sexta en el torneo. Lo acompañarán Federico Solari y Sebastián Toledo.

Súper Rugby - Programación sexta fecha:

-Viernes 27 de marzo:

19, Tarucas vs. Cobras

21, Peñarol vs. Yacaré

-Sábado 28 de marzo:

14, Selknam de Chile vs. Pampas de Argentina

-Lunes 30 de marzo:

20, Dogos vs. Capibaras (en Córdoba).

Súper Rugby Américas Capibaras Dogos
Noticias relacionadas
Capibaras entrenó en Rosario con la camiseta de los clubes en la semana previa al comienzo del Regional del Litoral.

Capibaras, con todo planificado para viajar a Chile

cerundolo se enfrenta con zverev, por un lugar en las semifinales del masters 1000 de miami

Cerúndolo se enfrenta con Zverev, por un lugar en las semifinales del Masters 1000 de Miami

union vuelve al malvicino con una mision clara: recuperarse ante regatas (c)

Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Sofía Garcés de Unión competirá este viernes en la Copa del Mundo de aguas abiertas en Egipto..

Una santafesina competirá en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Lo último

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Último Momento
Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Ludueña se afirma en Unión: A la camiseta la siento como mi casa

Ludueña se afirma en Unión: "A la camiseta la siento como mi casa"

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Ovación
Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Maximiliano Giay: La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo

Maximiliano Giay: "La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo"

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe