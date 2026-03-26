Se viene una intensa sexta fecha del Súper Rugby Américas

Con dos partidos el viernes, uno el sábado y el cuarto el lunes, que será el que sostendrá Capibaras con Dogos en Córdoba, el Súper Rugby Américas no se detiene.

Las cuatro franquicias argentinas lideran la tabla después de cinco fechas del Súper Rugby Américas; dos de ellas se cruzan en el cierre de la fecha. Antes, las posiciones en la tabla podrán moverse y cerca de terminar la primera ronda de partidos, empiezan a aparecer los candidatos a ser semifinalistas. Con dos partidos el viernes, uno el sábado y el cuarto el lunes, ¿podrán los líderes estirar su ventaja?

La sexta fecha cerrará el lunes a las 8 de la noche bajo las luces del Córdoba Athletic Club donde Dogos XV recibirá a su ex entrenador Nicolás Galatro que llevará a Capibaras XV a la ciudad donde construyó un gran equipo. Irá acompañado de jugadores como Diego Correa, Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto, Gino Dicapua y Lautaro Cipriani, que también jugaron en las primeras tres temporadas del equipo finalista en 2023 y 2025 y campeón en 2024.

Será el primer enfrentamiento entre ambos, pero una derrota de Capibaras XV podría abrir aún más la diferencia con los punteros. Si bien falta mucho por jugarse, establecerse en el lote líder es importante.

Controlará este partido el experimentado Tomás Bertazza, su quinto partido en la temporada y número 26 en el Súper Rugby Américas. Contará con la asistencia de Tomás Ninci y Esteban Filipanics.

La acción comienza en Tucumán y en Uruguay

La fecha comienza al atardecer del viernes en el siempre repleto Tucumán Lawn Tennis donde Tarucas recibirá a un Cobras Brasil XV que, si bien está jugando mejor que en anteriores temporadas, sólo pudo conseguir una victoria este año. Como el año pasado, será referí Damián Schneider, acercándose a su partido número 30 en el Súper Rugby Américas. Volverá a acompañar a Schneider el local Pedro López Vildoza, en su décimo partido en el Súper Rugby Américas, y Juan Manuel Martínez, en tan solo su segundo.

La primera jornada se completará en el Estadio Charrúa a partir de las 21 horas donde Peñarol Rugby, que busca darle ritmo y competencia a varios jugadores jóvenes, se encontrará con Yacare XV, que aún no ha ganado en el torneo. Federico Longobardi estará a cargo del partido, su primero como referí tras haber sido juez de touch en quince ocasiones desde el comienzo del Súper Rugby Américas en 2023. Con él, estarán Esteban Filipanics y Armen Abi Saab.

El duro golpe sufrido en Córdoba, con jugadores que habían jugado para su país en Italia el fin de semana previo, tuvo una mejora el fin de semana pasado, cuando Selknam derrotó en casa a Capibaras XV. El 27-17 mostró momentos de buen rugby y la esperanza de estar en el camino de la recuperación.

Recibirán a Pampas, líder de la tabla, con Dogos XV, que ganó cuatro de los cinco partidos – cayó solo con Dogos XV, su kriptonita en este torneo. Mauro Rossi fue juez de touch en aquella noche de mayo del 2025, pero esta vez estará con el silbato dirigiendo, la tercera vez que dirige en Santiago, y sexta en el torneo. Lo acompañarán Federico Solari y Sebastián Toledo.

Súper Rugby - Programación sexta fecha:

-Viernes 27 de marzo:

19, Tarucas vs. Cobras

21, Peñarol vs. Yacaré

-Sábado 28 de marzo:

14, Selknam de Chile vs. Pampas de Argentina

-Lunes 30 de marzo:

20, Dogos vs. Capibaras (en Córdoba).