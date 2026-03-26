Ludueña se afirma en Unión: "La camiseta la siento como mi casa"

El defensor Juan Pablo Ludueña atraviesa su mejor momento y se ganó un lugar en la zaga de Unión a base de rendimientos sólidos.

En un plantel competitivo, donde cada oportunidad cuenta, Juan Pablo Ludueña logró dar el salto. El defensor de Unión se metió en el equipo titular y desplazó a Valentín Fascendini, respaldado por actuaciones cada vez más firmes.

Con madurez y claridad, Ludueña explicó en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7) cómo atravesó ese proceso: “La confianza del jugador es todo. A veces te toca jugar poco, pero tenés que estar preparado”.

Juan Pablo Ludueña, sentido de pertenencia y crecimiento

Formado en el club, el defensor dejó en claro lo que significa Unión en su vida: “Desde los 14 años estoy en Unión, la camiseta la siento como mi casa”. Ese sentido de pertenencia se traduce en su rendimiento dentro de la cancha, donde atraviesa un presente en alza.

“Me siento muy cómodo, creo que estoy en un buen momento y espero seguir sumando minutos”, agregó.

Autocrítica y aspectos a mejorar en Unión

Más allá del buen presente, Ludueña no esquivó la autocrítica. Uno de los puntos a corregir está en la pelota parada defensiva: “Nos está costando un poco más defender las pelotas paradas en contra y es algo que tenemos que mejorar”.

Fascendini Ludueña.jpg Juan Pablo Ludueña le ganó el lugar como segundo marcador central a Valentín Fascendini en Unión. Prensa Unión

También analizó el último partido, donde el equipo no logró sostener lo hecho en igualdad numérica: “Cuando estábamos once contra once creo que estábamos siendo superiores. Después de la expulsión nos apuramos para hacer el gol y tomamos decisiones que no había que tomar”.

Un equipo respetado y con identidad

En cuanto al funcionamiento colectivo, Ludueña destacó una de las principales virtudes del equipo: “Somos un equipo muy compacto: cuando hay que atacar vamos todos y cuando hay que defender, defendemos todos”.

Además, remarcó el respeto que Unión ha ganado en el torneo: “Creo que varios equipos nos respetan por las cosas que venimos haciendo”.

El foco ahora está puesto en el próximo desafío: el cruce por Copa Argentina. “El lunes vamos a tratar de hacer un buen partido y clasificar”, afirmó, dejando en claro la importancia del compromiso.

Con la mira en lo más alto

Si bien el equipo atraviesa una racha sin triunfos, Ludueña mantiene la confianza: “Venimos muy bien en el campeonato, aunque hace tres partidos que no podemos sumar”.

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Y cerró con una definición que marca el rumbo: “Todo lo que jugamos es importante y le damos importancia a cada partido. Mi objetivo es hacer las cosas bien acá y poder pelear lo más alto con Unión”.

Con presente firme y proyección, Ludueña se consolida como una de las piezas en crecimiento dentro del equipo rojiblanco.