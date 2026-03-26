Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón visita a San Isidro en el cierre de la fase regular. Sin chances de playoffs de la Liga Argentina, ya aseguró su lugar en la categoría y piensa en lo que viene.

Colón disputará este jueves su último partido de la temporada 2025-2026 en la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21, visitará a San Isidro de San Francisco en el estadio Antonio Manno, en el marco de la última fecha de la Conferencia Norte.

Más allá de no tener chances de clasificación a los playoffs, el conjunto santafesino afronta este compromiso con una certeza importante: logró preservar su plaza en la categoría, un objetivo clave dentro de un torneo exigente.

Una campaña irregular, pero con final positivo para Colón

El recorrido de Colón en esta temporada mostró altibajos. Con un récord de 11 victorias y 20 derrotas, el equipo no logró sostener la regularidad necesaria para meterse en la postemporada.

Sin embargo, en un contexto competitivo y con varios equipos peleando por evitar complicaciones, el Sabalero cumplió con el objetivo de mantenerse en la divisional, consolidando su sexta participación consecutiva en la Liga Argentina.

San Isidro, con la mente en lo que viene

El rival será un San Isidro de San Francisco que llega en una situación muy diferente. El conjunto dirigido por Sebastián Porta ya tiene asegurado el segundo puesto de la conferencia, con un sólido registro de 22 triunfos y 9 caídas.

Los “Halcones Rojos” buscarán despedirse de su gente con una victoria antes de ingresar en un receso de cara a los playoffs.

El cierre de un ciclo y la mirada hacia adelante

Para Colón, el partido en San Francisco marcará el final de una nueva temporada en la categoría. Sin la presión del resultado, pero con la intención de cerrar con una buena imagen, el equipo intentará despedirse con una sonrisa.

Con la permanencia asegurada, el foco empezará a trasladarse a lo que viene: rearmar el proyecto y dar el salto de calidad que le permita volver a ser protagonista en la próxima campaña.