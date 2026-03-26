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Cerúndolo se enfrenta con Zverev, por un lugar en las semifinales del Masters 1000 de Miami

El argentino Francisco Cerúndolo quiere seguir con soñando en el segundo Masters 1000 de Miami. Enfrente, el alemán Alexander Zverev.

26 de marzo 2026 · 11:17hs
Cerúndolo se enfrenta con Zverev, por un lugar en las semifinales del Masters 1000 de Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (18°) se enfrentará este jueves con el alemán Alexander Zverev (3°), en busca de un lugar en las semifinales del Masters 1000 de Miami.

El encuentro, que marcará el final de la jornada, está programado para las 20 (hora de Argentina) y se llevará a cabo en la cancha principal del recinto.

Este será el séptimo enfrentamiento entre Cerúndolo y Zverev, quienes están igualados 3-3 en el historial. Si bien el argentino se impuso en los primeros tres cruces, la moneda cayó para el lado del alemán en los últimos tres.

Francisco Cerúndolo, con un gran Masters 1000 de Miami

El Masters 1000 de Miami es un torneo que claramente le sienta muy bien a Cerúndolo, ya que pudo meterse al menos en los cuartos de final en cuatro de las cinco ediciones que disputó, incluyendo la actual.

Su mejor actuación en esta competencia fueron las semifinales alcanzadas en 2022, cuando cayó en dicha instancia frente al noruego Casper Ruud.

Más temprano, a las 14, será el primer partido del día, en el que el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, se enfrentará con el estadounidense Frances Tiafoe (19°).

Este miércoles, el checo Jiri Lehecka (21°) y el francés Arthur Fils (28°) se convirtieron en los primeros semifinalistas, producto de sus respectivas victorias ante el español Martín Landaluce y el estadounidense Tommy Paul (22°).

Cerúndolo Zverev Masters 1000
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