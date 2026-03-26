Una santafesina competirá en la Copa del Mundo de aguas abiertas

La soleada costa de Somabay en Egipto, se prepara para recibir la primera parada de la Copa del Mundo de natación en aguas abiertas organizada por World Aquatics, que dará comienzo este viernes 27 de marzo. Este complejo turístico egipcio, sede habitual de competiciones de natación en aguas abiertas, recibirá a 95 atletas de 26 federaciones que competirán en tres pruebas a lo largo de dos días. Entre los competidores se encuentra la santafesina Sofía Garcés que hará la prueba de 10 kilómetros.

Más de 40 nadadores de diferentes países, muy pocas sudamericanas, afrontará la primera etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas, en Somabay, en Egipto. Allí se encuentra la talentosa paranaense Sofía Garcés que representa al Club Atlético Unión y tiene prevista la competencia este viernes 27 por la mañana de nuestro país.

El circuito internacional comenzará en Egipto y finalizará en Portugal, con competencias intermedias en Ibiza y en Italia. La deportista oriunda de Paraná, de 18 años, y estudiante de la carrera de nutrición en la Universidad del Litoral, viene de competir en las dos primeras etapas del Campeonato Argentino de aguas abiertas en Santo Tomé y en San Juan. Competirá con nadadoras de distintos países, lo que sumará experiencia y en otro país.

En Egipto, Garcés, que recibió apoyo de mucha gente para poder viajar, se encuentra acompañada por su entrenador Diego Garbarino, que le dijo a UNO Santa Fe que "llegamos el martes a la noche, osea miércoles acá. El viaje en sí nuestro comenzó el jueves de la semana pasada cuando competimos en San Juan en el Campeonato Argentino. El sábado, directamente desde allí nos fuimos para Buenos Aires, hicimos noche en el Cenard, y el lunes, por la mañana arrancamos el viaje a Egipto. Así que ya venimos viajando desde la semana pasada, pero el viaje arrancó el lunes hacia Egipto".

El responsable técnico de la nadadora unionista comentó que "ya pudimos entrenar en la pileta oficial de la competencia, ya estamos alojados y bueno, el viernes al mediodía de acá, a la una, que será la mañana de Argentina, son los 10 kilómetros. Sofi se está adaptando todavía a todo lo que fue el viaje y el cambio de horario. Pero está bien, hay muchos nadadores de gran nivel, es la Copa del Mundo, pero la veo muy bien".

"El objetivo principal es empezar a rozarse y poder medirse con los mejores del mundo, y el segundo punto que tenemos es que a nivel junior, tratar de meterse en el top 5. Así que ese sería la meta deportiva, más allá que el principal es empezar a por ahí tener roce internacional, así que lo primero ya estaría cumplido, que es la razón por el cual vinimos a competir en esta primera etapa de Copa del Mundo, y el segundo estar dentro de las cinco mejores juniors. Ese sería más realizable, así que bueno, veremos cómo sigue todo y como le va el viernes pero a priori está muy bien" subrayó quien la entrena diariamente en la pileta de Unión junto al profesor Adrián Tur.

La otra nadadora sudamericana es Ana Abad, oriunda de Ecuador, quien por ejemplo, alcanzó el segundo lugar en la prueba femenina de 10 km en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, competencia que se desarrolló en Encarnación en Paraguay en agosto del año pasado. Por su parte, hay una deportista muy conocida por los santafesinos, ya que corrió varias veces la Maratón Santa Fe-Coronda, y que la ganó en 2017 en damas. Nos referimos a Barbara Pozzobon de 32 años, integrante de la Polizia di Nápoli, conocida como la Fiamme de Oro.