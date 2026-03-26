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Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión recibirá a Regatas Corrientes esta noche con la obligación de reaccionar tras la dura caída ante Olímpico. El Tate necesita hacerse fuerte en casa.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 11:00hs
Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión tendrá este jueves una nueva oportunidad para cambiar la cara y volver a meterse en la pelea por los playoffs de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 22.10, en el Ángel Malvicino, recibirá a Regatas Corrientes, en un duelo clave para sus aspiraciones.

El equipo santafesino llega golpeado luego de la dura derrota sufrida el pasado lunes ante Olímpico de La Banda por 83-101, un resultado que lo dejó en la 14ª posición con récord de 12 victorias y 17 caídas.

Unión, con una prueba exigente ante un rival en alza

Del otro lado estará un Regatas que atraviesa un buen presente. El conjunto correntino viene de vencer a Ferro Carril Oeste por 77-70, en lo que fue el debut de Leandro Ramella al frente del equipo.

Actualmente, el Remero ocupa la 10ª posición con un registro de 17 triunfos y 13 derrotas, y buscará seguir escalando en la tabla de cara al cierre de la fase regular.

En la previa, uno de sus referentes, Andrés Jaime, anticipó un partido duro: “Unión en Santa Fe es un equipo complicado, que lucha por entrar en playoffs. Tenemos que tratar de llevarnos ese juego y seguir mejorando”.

El Malvicino, un factor clave

El historial favorece ampliamente a Regatas, que ganó 7 de los 9 enfrentamientos, aunque en esta temporada Unión dio el golpe en Corrientes al imponerse por 74-73.

Con ese antecedente y la necesidad de sumar, el equipo rojiblanco apostará a hacerse fuerte en su estadio, donde suele mostrar su mejor versión.

El encuentro comenzará a las 22.10, será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Nicolás D’Anna.

Racing busca seguir en racha y San Martín quiere afianzarse

En paralelo, desde las 21.00, Racing de Chivilcoy recibirá a San Martín de Corrientes en el Grilon Arena.

El conjunto local llega en alza tras dos triunfos de peso: primero ante Unión y luego con un gran batacazo frente al líder Quimsa por 82-73. Estos resultados lo posicionan 17° con un récord de 11-20.

San Martín, con la mira en los playoffs

Por su parte, San Martín se ubica 12° con 14 victorias y 16 derrotas, en plena lucha por asegurar su lugar en la postemporada. Viene de recuperarse con un triunfo ante Ferro por 71-65, luego de una racha irregular.

El partido será televisado por Básquet Pass y tendrá como árbitros a Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Enrique Cáceres.

Unión Malvicino Regatas
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