Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión recibirá a Regatas Corrientes esta noche con la obligación de reaccionar tras la dura caída ante Olímpico. El Tate necesita hacerse fuerte en casa.

Unión tendrá este jueves una nueva oportunidad para cambiar la cara y volver a meterse en la pelea por los playoffs de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 22.10, en el Ángel Malvicino, recibirá a Regatas Corrientes, en un duelo clave para sus aspiraciones.

El equipo santafesino llega golpeado luego de la dura derrota sufrida el pasado lunes ante Olímpico de La Banda por 83-101, un resultado que lo dejó en la 14ª posición con récord de 12 victorias y 17 caídas.

Unión, con una prueba exigente ante un rival en alza

Del otro lado estará un Regatas que atraviesa un buen presente. El conjunto correntino viene de vencer a Ferro Carril Oeste por 77-70, en lo que fue el debut de Leandro Ramella al frente del equipo.

Actualmente, el Remero ocupa la 10ª posición con un registro de 17 triunfos y 13 derrotas, y buscará seguir escalando en la tabla de cara al cierre de la fase regular.

En la previa, uno de sus referentes, Andrés Jaime, anticipó un partido duro: “Unión en Santa Fe es un equipo complicado, que lucha por entrar en playoffs. Tenemos que tratar de llevarnos ese juego y seguir mejorando”.

El Malvicino, un factor clave

El historial favorece ampliamente a Regatas, que ganó 7 de los 9 enfrentamientos, aunque en esta temporada Unión dio el golpe en Corrientes al imponerse por 74-73.

Con ese antecedente y la necesidad de sumar, el equipo rojiblanco apostará a hacerse fuerte en su estadio, donde suele mostrar su mejor versión.

El encuentro comenzará a las 22.10, será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Nicolás D’Anna.

Racing busca seguir en racha y San Martín quiere afianzarse

En paralelo, desde las 21.00, Racing de Chivilcoy recibirá a San Martín de Corrientes en el Grilon Arena.

El conjunto local llega en alza tras dos triunfos de peso: primero ante Unión y luego con un gran batacazo frente al líder Quimsa por 82-73. Estos resultados lo posicionan 17° con un récord de 11-20.

San Martín, con la mira en los playoffs

Por su parte, San Martín se ubica 12° con 14 victorias y 16 derrotas, en plena lucha por asegurar su lugar en la postemporada. Viene de recuperarse con un triunfo ante Ferro por 71-65, luego de una racha irregular.

El partido será televisado por Básquet Pass y tendrá como árbitros a Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Enrique Cáceres.