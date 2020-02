Ceibos logró un triunfo abultado

La franquicia argentina que participará de la Superliga Americana de Rugby, se presentó ante el público cordobés con un abultado triunfo por 99 a 17 ante el combinado de menores de 20 de la Unión Argentina.

Se jugaron 3 tiempos de treinta minutos con arbitraje de Juan Manuel López. En cada tiempo, el staff de Ceibos aprovechó para rotar a todo el equipo con sólidos resultados. Hubo muy buena conexión entre forwards y backs, en donde se destacó la vehemencia defensiva y la agresividad y dinámica en ataque los cuales terminaron en tries.

Ceibos apoyó 15 tries contra 3 de su rival. La preparación continuará la semana próxima con otro amistoso frente a Palermo Bajo y Córdoba Athletic, el viernes a las 18 hs en los Boulevares. La actividad está prevista que se juegue un tiempo contra el 15 local y un tiempo contra conjunto inglés.

Es importante destacar que en Los Pumitas, el santafesino Bautista Grenón, el cual ingresó en el segundo tiempo, fue el autor de un try a los 8 minutos del complemento, y también se produjo la participación de Gonzálo Álvarez jugador formado en La Salle Jobson quien también lo hizo en el complemento.

image.png

"La conclusión es que pudimos ver a todos los jugadores que queríamos ver, que ganen minutos de juego, después de una larga pretemporada que arrancamos el 13 de enero" señaló el entrenador Ignacio Fernández Lobbe.

El ex integrante de Los Pumas expresó que "lamentablemente tuvimos algunos lesionados, esperemos que podamos contar con ellos para la semana que viene, o para el inicio del torneo. Pero me voy con una buena sensación, con que los chicos trataron de mantener la pelota viva, de jugar con dinámica, también fueron muy agresivos defensivamente. Hay muchas cosas para mejorar como los penales".

image.png

Síntesis

Ceibos Rugby 99- Los Pumitas 17

Ceibos: 1- Federico Wegrzyn, 2- José Luis González, 3- Juan Pablo Zeiss, 4- Jerónimo Ureta, 5- Ignacio Calas, 6- Lucas Santa Cruz, 7- Lautaro Bávaro, 8- Santiago Montagner, 9- Ignacio Inchauspe, 10-Martin Elias, 11-Facundo Cordero, 12-Lucas Mensa, 13-Tomás Cubilla, 14-Martín Cancelliere, 15- Juan Bautista Daireaux.

Ingresaron: Rodrigo Martinez, Leonel Oviedo, Lucas Favre, Franco Molina, Carlos Repetto, Santiago Ruiz, Conrado Roura, Santiago Portillo, Gonzalo García, Teo Castiglioni, Mateo Carreras, Facundo Ferrario, Leopoldo Herrera, Tomás Albornoz, Francisco Minervino, Rodrigo Fernández Criado, Joaquín Pellandini y Pablo Dimcheff.

Pumitas M20: 1-Nicolás Revol, 2-Mariano Muntaner, 3-Estanislao Carullo, 4-Ramiro Tallone, 5-Lucas Bur, 6-Juan Cruz Perez Rachel, 7-Juan Martín Gonzalez, 8-Joaquín Oviedo, 9-Rafael Iriarte, 10-Nicolás Roger, 11-Iñaki Delguy, 12-Franco Bullentini, 13-Jacinto Campbell, 14-Leonardo Gea, 15-Julián Quetglas.

Ingresaron: Nicolás Toth, Martín Vaca, Ramiro Valdés, Gonzalo Álvarez, Andrés Sánchez, Tomás García Fierro, Bautista Greñon, Felipe Puertas, Tobías Díaz Borda, Gonzalo Albornoz, Lisandro Rodriguez Korin, Alejo Vidal, Justo Picardo, Matteo Grazziano, Lautaro Sánchez Rubio, Francisco Caram, Beltrán Salese, Ignacio Ruiz, Nicolás Ciancio, Francisco Pannocchia, Facundo Villalba, y Julián Hernández.

Primer Tiempo: 2m Try de Juan Bautista Daireaux convertido por Martín Elias para Ceibos (7-0), 8m try de Martín Cancelliere para Ceibos (12-0), 15m de try Juan Pablo Zeiss para Ceibos (17-0), 20m try de Juan Cruz Pérez Rachel para Pumitas (17-5), 24m try de Rafael Iriarte convertido por Nicolás Roger para Pumitas (17-12), 29m try de Facundo Cordero convertido por Martín Elias para Ceibos (24-12), 33m try de Facundo Cordero convertido por Martín Elias para Ceibos (31-12).

Segundo Tiempo: 4m try de Mateo Carreras convertido por Teo Castiglioni para Ceibos (38-12), 8m try de Bautista Grenón para Pumitas (38-17), 13m try de Leopoldo Herrera convertido por Teo Castiglioni para Ceibos (45-17), 19m try de Leopoldo Herrera convertido por Teo Castiglioni para Ceibos (52-17), 22m try de Facundo Ferrario convertido por Teo Castiglioni para Ceibos (59-17), 26m try de Leonel Oviedo convertido por Teo Castiglioni para Ceibos (66-17).

Tercer Tiempo: 1m try de Juan Bautista Daireaux convertido por Tomás Albornoz para Ceibos (73-17), 6m try de Juan Bautista Daireaux convertido por Tomás Albornoz para Ceibos (80-17), 18m try de Tomás Albornoz convertido por Tomás Albornoz para Ceibos (87-17), 28m try de Martín Cancelliere para Ceibos (92-17), 34m try de Martín Cancelliere para Ceibos (97-17).