Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

En el Apertura Polaca Burtovoy de Liga Santafesina, Unión visitará a Sportivo Guadalupe, y La Salle Jobson a Colón de San Justo. También arranca la accion en el torneo de ascenso

La espera terminó, ya que este sábado 14 de marzo vuelve a rodar la pelota en los campeonatos de la Liga Santafesina de Fútbol. En cuanto al Apertura Polaca Burtovoy de Primera División A, todos los encuentros darán comienzo a las 16, a excepción de dos cotejos que se concretarán el próximo miércoles 18 de marzo. En relación a los elencos que vienen del ascenso, Deportivo Santa Rosa visitará a la Universidad del Litoral, y Las Flores II hará lo propio con Sanjustino. Es importante destacar que el valor de las entradas para esta temporada es de 7.000 pesos.

Este fin de semana comienza la primera fecha del Apertura Polaca Burtovoy, los cuales darán comienzo a las 16. El campeón del Apertura 2025, Sanjustino visitará al ascendido Las Flores II en el estadio Alberto Garau, mientras que en Colonia San José, Universidad del Litoral lo hará con el otro elenco que subió de categoría, y que es Deportivo Santa Rosa. En el caso del campeón del Clausura, Unión de Santa Fe, visitará a Sportivo Guadalupe en el estadio Eladio Romeo Rosso.

En Recreo Sur, La Perla del Oeste será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, mientras que en Mendoza al 4.000, Newell´s de barrio Roma jugará con Ateneo Inmaculada. En el departamento Garay, Ciclón Norte de Cayastá se medirá con Juventud Unida de Candioti, y en el ex predio de la Fiat, Academia Andrés Cabrera jugará con Colón de Santa Fe.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo será anfitrión de La Salle Jobson, y en el Lolo Bossio, Nobleza de Recreo recibirá a Nacional. El miércoles 18, a las 21, en el predio Nery Pumpido, Cosmos jugará con El Quillá, y a las 21.30, en el Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé lo hará frente a Ciclón Racing.