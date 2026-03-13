José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

El presidente de Colón anticipó que brindarán una conferencia junto a especialistas para explicar el estado institucional y económico en que recibieron el club.

En el marco de la presentación oficial de la indumentaria 2026, José Alonso rompió el silencio institucional y anticipó una medida fuerte de transparencia . El presidente de Colón aseguró que el club realizará una conferencia de prensa con juristas y contadores para explicar públicamente cómo encontraron la institución tras asumir a fines de 2025.

Si bien evitó profundizar en detalles, Alonso dejó en claro que el objetivo de la dirigencia es que los socios conozcan con precisión el panorama que heredó la actual gestión. “Queremos hacer una expresión en prensa con juristas y contadores serios, reconocidos, para que la gente sepa la verdad”, explicó.

El mandatario sabalero remarcó que la intención no es abrir un frente político ni alimentar disputas internas, sino poner sobre la mesa un diagnóstico institucional claro que permita comprender el punto de partida de la nueva conducción. “No queremos revancha para nada. Lo que queremos es contar cómo tomamos el club”, sostuvo. En ese sentido, explicó que el informe público también servirá para contextualizar eventuales dificultades deportivas que puedan aparecer en el camino. “Si algún día vienen malos resultados, que puede pasar en el fútbol, no queremos que parezca que lo usamos como excusa, pero sí que la gente entienda cuál era la situación”, agregó.

El conflicto con José Neris

Otro de los temas abordados por Alonso fue el conflicto contractual con el jugador José Neris, caso que actualmente se encuentra en disputa administrativa y jurídica. Según detalló el presidente, el club ya activó recursos legales para defender los derechos federativos y económicos de la institución, luego de que el futbolista argumentara causas que justificarían su desvinculación.

Desde la dirigencia sostienen que la salida del jugador no se ajusta a los argumentos planteados por su representación. Alonso explicó que el futbolista debía presentarse a entrenar el 1 de enero, pero finalmente lo hizo el 26 del mismo mes. “Tuvo dos intimaciones para que se presente y recién llegó el 26 de enero”, indicó el dirigente, quien también rechazó otros argumentos expuestos por el entorno del jugador. Entre ellos, el reclamo salarial y supuestos malos tratos. “Se dijo que no cobraba sueldo, pero la multa que corresponde es superior al salario que tenía, porque no trabajó durante un mes”, señaló.

LEER MÁS: Colón se prepara para recibir al líder Acassuso con dudas en ofensiva y una baja por lesión

Defensa de los derechos de Colón

En este contexto, la conducción sabalera decidió avanzar con las instancias legales correspondientes para proteger los intereses institucionales. Alonso explicó que, aunque otro club pueda llegar a fichar al jugador, Colón buscará sostener sus derechos mediante las herramientas jurídicas disponibles y no descarta avanzar con una demanda. La dirigencia entiende que el caso puede sentar un precedente importante respecto a las obligaciones contractuales de los futbolistas y la defensa patrimonial del club.

Mientras tanto, la nueva gestión trabaja en ordenar el frente institucional y deportivo, en una etapa que el propio presidente calificó como compleja pero reversible. “Son cosas fuertes, pero estoy convencido de que vamos a sacar el club adelante”, concluyó.