BAIC BJ30, uno de los modelos más innovadores del mercado automotor argentino y comercializado por GRUPO NATION, fue distinguido como Auto del Año 2025 en Argentina en la décimoquinta edición de los Premios PIA, organizados por la agrupación Periodistas de la Industria Automotriz.
BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation
Fue distinguido como Auto del Año 2025 en Argentina en la décimoquinta edición de los Premios PIA, organizados por la agrupación Periodistas de la Industria Automotriz.
Los Premios PIA reconocen cada año a los vehículos más destacados lanzados en el país y se entregan desde 2011. En esta edición, la elección se realizó con la participación de 30 periodistas especializados en automóviles, pertenecientes a distintos medios de comunicación de todo el país, quienes evaluaron los modelos bajo el criterio de mejor relación entre precio, producto e innovación.
En este contexto, el BAIC BJ30 se posicionó como uno de los grandes protagonistas del año. Este SUV de nueva generación se destaca por su diseño moderno y robusto, una fuerte presencia visual y una propuesta tecnológica alineada a las nuevas tendencias de movilidad.
A través de GRUPO NATION, la BAIC BJ30 se incorpora a la oferta local, acercando al público de la región un vehículo premiado a nivel nacional.
El modelo cuenta con motorización híbrida, un alto nivel de equipamiento y avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Su interior combina tecnología, conectividad y confort, pensado tanto para el uso urbano como para viajes largos.
El reconocimiento obtenido en los Premios PIA 2025 consolida al BAIC BJ30 como uno de los lanzamientos más destacados del año y refuerza el rol de GRUPO NATION como referente regional en la comercialización de vehículos de última generación.
Quienes deseen más información sobre el BJ30 podrán recibir asesoramiento personalizado y coordinar test drives del modelo.
Para consultas, se encuentra disponible la línea de atención directa vía WhatsApp: