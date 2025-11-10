Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Central Córdoba empató con Independiente Rivadavia y se acerca a los playoffs

Central Córdoba e Independiente Rivadavia empataron 0 a 0 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 15 del Torneo Clausura

10 de noviembre 2025 · 23:53hs
Central Córdoba e Independiente Rivadavia empataron 0 a 0 este lunes por la noche en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La llegada más clara fue del local, a los 10' del segundo tiempo, con un cabezazo del delantero Fabrizio Sartori que fue desviado por el arquero Alan Aguerre.

La igualdad deja al equipo dirigido por Omar De Felippe en el tercer puesto, con 23 puntos y cerca de sentenciar la clasificación a los octavos de final, mientras que la Lepra mendocina ocupa el último lugar del grupo, aunque su reciente título en la Copa Argentina ya le aseguró la disputa de la próxima Copa Libertadores.

En la última fecha, el conjunto de Santiago del Estero deberá recibir a Banfield, mientras que los dirigidos por Alfredo Berti visitarán a Defensa y Justicia. Ambos partidos son con fecha y hora por confirmar.

Además de lo deportivo, el partido también se jugó en las tribunas. Ante un estadio colmado, el recibimiento del primer equipo campeón en la historia del fútbol mendocino fue con bengalas azules, mientras que a los 30 minutos del complemento arrancó un show de fuegos artificiales y la aparición de distintas banderas.

Las primeras llegadas del partido fueron de la visita, a los seis y siete minutos del primer tiempo, con dos tiros de esquina que buscaron ser olímpicos consecutivos, ejecutados por el volante David Zalazar y desviados por el arquero debutante Nicolás Bolcato.

El campeón de la Copa Argentina atacó por primera vez a los 15 minutos, con una triple oportunidad: un remate desde el área grande del defensor Luciano Gómez fue despejado por el arquero Alan Aguerre, quien luego se quedó con los rebotes rematados por el atacante Fabrizio Sartori y el mediocampista Maximiliano Amarfil.

A los 19 minutos, Zalazar volvió a intentar abrir el marcador con la pelota parada, con un tiro libre cercano al borde del área que se fue alto, por el ángulo izquierdo del arquero rival.

El segundo tiempo entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba

Ya en el primer minuto de la segunda etapa, un centro desde la izquierda fue cabeceado por el delantero Leonardo Heredia y se fue cerca del poste derecho de Bolcato.

A los 10 minutos, el delantero Sebastián Villa desbordó por izquierda y colgó el centro al segundo palo para Sartori, cuyo cabezazo fue desviado por Aguerre.

Once minutos más tarde, el delantero Matías Perelló desequilibró por derecha y puso el centro atrás para el atacante Lucas Besozzi, que disparó de primera pero no pudo superar al defensor Leonard Costa.

Embed - IND. RIVADAVIA y CTRAL. CÓRDOBA EMPATARON | #IndependienteRivadavia 0-0 #CentralCordoba | Resumen

Formaciones de Independiente Rivadavia y Central Córdoba

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Mauricio Cardillo, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Juan Pignani, Braian Cufré; David Zalazar, Matías Vera, José Florentín; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lucas Besozzi por Lucas Varaldo (CC), 13m. Santiago Moyano por Fernando Martínez (CC) y Matías Perelló por David Zalazar (CC); 31m. Yuri Casermeiro por Juan Pignani (CC), 35m. Sebastián Cristóforo por Matías Vera (CC); Juan Barbieri por Matías Fernández (IR) y Kevin Retamar por Fabrizio Sartori (IR), 41m. Luciano Abecasis por Alejo Osella (IR) y Ezequiel Bonifacio por Luciano Gómez (IR), 43m. Diego Tonetto por Mauricio Cardillo (IR).

Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Lucas Cavallero.

Independiente Rivadavia Central Córdoba Clausura
