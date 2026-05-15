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Se juega la penúltima fecha de la fase regular del Apertura Promocional

El domingo se jugará la fecha 10 de la fase regular del Apertura Promocional, donde la atracción estará en Franck, con un duelo entre Atlético y Kimberley

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 14:56hs
Se juega la penúltima fecha de la fase regular del Apertura Promocional

El domingo se jugará la fecha 10 de la fase regular del Apertura Promocional, donde la atracción estará en Franck, con un duelo entre Atlético y Kimberley que pondrá en juego el número uno de cara a los playoffs. A continuación, toda la programación.

APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 10 - DOMINGO 17 DE MAYO

18.00 Unión y Progreso B vs. Colón (SF)

20.00 Unión y Progreso A vs. Regatas (SF)

20.00 Atlético Franck vs. Kimberley

20.00 Alianza (ST) vs. Atlético Arroyo Leyes

20.00 Colón (SJ) vs. Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Atlético Franck 17 (8-1); Kimberley 16 (8-0); Unión y Progreso A 15 (7-1); Alianza y Colón (SF) 14 (6-2); Regatas (SF) 13 (4-5); Atlético Arroyo Leyes 12 (4-4); Alumni 12 (3-6); Colón (SJ) y Santa Rosa 11 (2-7); Unión y Progreso B 9 (1-7) y Central Rincón 9 (0-9)

Apertura Promocional Franck
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