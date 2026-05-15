Se juega la penúltima fecha de la fase regular del Apertura Promocional

El domingo se jugará la fecha 10 de la fase regular del Apertura Promocional, donde la atracción estará en Franck, con un duelo entre Atlético y Kimberley

El domingo se jugará la fecha 10 de la fase regular del Apertura Promocional, donde la atracción estará en Franck, con un duelo entre Atlético y Kimberley que pondrá en juego el número uno de cara a los playoffs. A continuación, toda la programación.