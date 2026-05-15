El domingo se jugará la fecha 10 de la fase regular del Apertura Promocional, donde la atracción estará en Franck, con un duelo entre Atlético y Kimberley que pondrá en juego el número uno de cara a los playoffs. A continuación, toda la programación.
Se juega la penúltima fecha de la fase regular del Apertura Promocional
El domingo se jugará la fecha 10 de la fase regular del Apertura Promocional, donde la atracción estará en Franck, con un duelo entre Atlético y Kimberley
Por Ovación
15 de mayo 2026 · 14:56hs
APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 10 - DOMINGO 17 DE MAYO
18.00 Unión y Progreso B vs. Colón (SF)
20.00 Unión y Progreso A vs. Regatas (SF)
20.00 Atlético Franck vs. Kimberley
20.00 Alianza (ST) vs. Atlético Arroyo Leyes
20.00 Colón (SJ) vs. Santa Rosa
TABLA DE POSICIONES
Atlético Franck 17 (8-1); Kimberley 16 (8-0); Unión y Progreso A 15 (7-1); Alianza y Colón (SF) 14 (6-2); Regatas (SF) 13 (4-5); Atlético Arroyo Leyes 12 (4-4); Alumni 12 (3-6); Colón (SJ) y Santa Rosa 11 (2-7); Unión y Progreso B 9 (1-7) y Central Rincón 9 (0-9)