Cerúndolo aplastó a Nava y avanza firme en Santiago

El argentino dominó de punta a punta, Cerúndolo se metió en semifinales del Chile Open y enfrentará a Hanfmann.

28 de febrero 2026 · 10:24hs
Cerúndolo aplastó a Nava y avanza firme en Santiago

Francisco Cerúndolo firmó una actuación contundente y se clasificó a las semifinales del Chile Open tras arrollar a Emilio Nava por 6-1 y 6-1. El porteño impuso jerarquía desde el primer game, dominó con su derecha pesada y no concedió puntos de quiebre en todo el partido.

En apenas 67 minutos, el número 19 del ranking exhibió una versión agresiva y precisa: cinco quiebres concretados, 80% de puntos ganados con el primer servicio y una lectura táctica que dejó sin respuestas al estadounidense, forzado a retroceder varios metros detrás de la línea de base.

Superioridad táctica y solidez mental

Cerúndolo planteó un partido de alta intensidad, buscando abrir la cancha con ángulos cortos y castigar con su drive cruzado sobre el revés de Nava. El argentino manejó los tiempos con cambios de ritmo y subidas oportunas a la red, neutralizando cualquier intento de reacción.

El dato estadístico refleja el dominio: apenas un puñado de errores no forzados y una efectividad notable en los intercambios largos, donde impuso peso de pelota y profundidad constante. En polvo de ladrillo, superficie que potencia su patrón ofensivo, volvió a mostrarse dominante.

Semifinal con antecedente favorable

En la próxima instancia se medirá ante Yannick Hanfmann, a quien supera 4-1 en el historial. El alemán viene de revertir su cruce ante Vilius Gaubas y presenta un juego más directo, con saque potente y búsqueda rápida de definición.

Cerúndolo llega con confianza tras su reciente consagración en Buenos Aires y demuestra que la sobrecarga física que lo había condicionado semanas atrás quedó atrás. En Santiago, su tenis luce afinado y competitivo.

La otra semifinal también tendrá presencia argentina: Sebastián Báez avanzó tras vencer a Alejandro Tabilo y buscará sostener su regularidad en la gira sudamericana.

Con autoridad técnica, convicción táctica y solidez mental, Cerúndolo vuelve a instalarse entre los cuatro mejores en Chile. El objetivo ahora es claro: transformar el dominio en título.

