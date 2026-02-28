Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe superó a Lafinur en sets corridos en el primer cotejo de la Permanencia de la Liga Nacional Masculina. Villa Dora visita a Ferro en Buenos Aires

Gimnasia y Esgrima se quedó con el primer cotejo de la serie ante Lafinur de San Luis.

Comenzó la segunda etapa en la Liga Nacional Masculina. En lo que hace a la ronda Permanencia, se produjo la victoria de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe ante Lafinur de San Luis, y la derrota de Libertad de San Jerónimo Norte ante Infernales de Salta. Por la ronda Campeonato, este sábado, en el estadio Héctor Etchart, Villa Dora visitará a Ferro Carril Oeste.

En el primer cotejo de los cuartos de final de la ronda Permanencia de la Liga Nacional Masculina, en el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se impuso por 3 a 0 a Lafinur de la provincia de San Luis. Los parciales favorables a la escuadra conducida por Pablo Laurencena fueron con 25-23, 25-21 y 26-24.

Fue el primer partido entre los santafesinos y los cuyanos, ya que el segundo compromiso está previsto para este sábado 28 de febrero a partir de las 21 en el gimnasio ubicado en 4 de Enero y Juan de Garay con los arbitrajes de Gabriel Castañeras y Federico Leal. En caso de ser necesario un tercer partido, el mismo se disputará el domingo 1° de marzo en Santa Fe.

En la Calderita de calle Moreno, Libertad de San Jerónimo no pudo ante el duro Infernales de Salta y fue superado por 3 a 1 con parciales de 25-17, 21-25, 16-25 y 21-25. Los santafesinos del departamento Las Colonias y los de la capital salteña se medirán nuevamente este sábado 28 a las 21 con los arbitrajes de Gabriel Casari y Camila González.

Además, en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú, Ateneo Mariano Moreno derrotó a Echagüe de Paraná por 3 a 2, y Unión Vecinal de Trinidad superó a Estudiantes de La Plata por 3 a 1. Ambos cruces se repetirán este sábado 28 en los mismos escenarios ubicados en la provincia de Catamarca y en San Juan.

Villa Dora se presenta en Buenos Aires

Arrancan los cuartos de final de ida de la Ronda Campeonato de la Liga Nacional Masculina. En el estadio Héctor Etchart, ubicado en el barrio porteño de Caballito, a partir de las 21, Villa Dora visitará a Ferro Carril Oeste con el arbitraje de Matías Robledo y Vïctor Bagalá.

La revancha entre Villa Dora y Ferro Carril Oeste quedó previsto para el sábado 7 de marzo a las 21, y si hay un tercer cotejo, el mismo también se disputará en el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, y se jugará el domingo 8 de marzo a las 19 horas.

Además de Ferro con Villa Dora, en la presente jornada de sábado 28 jugarán Obras de San Juan con la Escuela Normal 3 de Rosario en el estadio Aldo Cantoni; Citta de Villa Constitución lo hará con La Calera de Córdoba y en el parque escolar Enrique Berduc, el Paraná Rowing Club se cruzará con Sonder de Rosario.