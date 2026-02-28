Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe superó a Lafinur en sets corridos en el primer cotejo de la Permanencia de la Liga Nacional Masculina. Villa Dora visita a Ferro en Buenos Aires

Ovación

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 12:07hs
Gimnasia y Esgrima se quedó con el primer cotejo de la serie ante Lafinur de San Luis.

foto gentileza Luna Vergara.

Gimnasia y Esgrima se quedó con el primer cotejo de la serie ante Lafinur de San Luis.

Comenzó la segunda etapa en la Liga Nacional Masculina. En lo que hace a la ronda Permanencia, se produjo la victoria de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe ante Lafinur de San Luis, y la derrota de Libertad de San Jerónimo Norte ante Infernales de Salta. Por la ronda Campeonato, este sábado, en el estadio Héctor Etchart, Villa Dora visitará a Ferro Carril Oeste.

Gimnasia se hizo fuerte de local en la ronda Permanencia

En el primer cotejo de los cuartos de final de la ronda Permanencia de la Liga Nacional Masculina, en el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se impuso por 3 a 0 a Lafinur de la provincia de San Luis. Los parciales favorables a la escuadra conducida por Pablo Laurencena fueron con 25-23, 25-21 y 26-24.

Fue el primer partido entre los santafesinos y los cuyanos, ya que el segundo compromiso está previsto para este sábado 28 de febrero a partir de las 21 en el gimnasio ubicado en 4 de Enero y Juan de Garay con los arbitrajes de Gabriel Castañeras y Federico Leal. En caso de ser necesario un tercer partido, el mismo se disputará el domingo 1° de marzo en Santa Fe.

En la Calderita de calle Moreno, Libertad de San Jerónimo no pudo ante el duro Infernales de Salta y fue superado por 3 a 1 con parciales de 25-17, 21-25, 16-25 y 21-25. Los santafesinos del departamento Las Colonias y los de la capital salteña se medirán nuevamente este sábado 28 a las 21 con los arbitrajes de Gabriel Casari y Camila González.

Además, en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú, Ateneo Mariano Moreno derrotó a Echagüe de Paraná por 3 a 2, y Unión Vecinal de Trinidad superó a Estudiantes de La Plata por 3 a 1. Ambos cruces se repetirán este sábado 28 en los mismos escenarios ubicados en la provincia de Catamarca y en San Juan.

Villa Dora se presenta en Buenos Aires

Arrancan los cuartos de final de ida de la Ronda Campeonato de la Liga Nacional Masculina. En el estadio Héctor Etchart, ubicado en el barrio porteño de Caballito, a partir de las 21, Villa Dora visitará a Ferro Carril Oeste con el arbitraje de Matías Robledo y Vïctor Bagalá.

La revancha entre Villa Dora y Ferro Carril Oeste quedó previsto para el sábado 7 de marzo a las 21, y si hay un tercer cotejo, el mismo también se disputará en el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, y se jugará el domingo 8 de marzo a las 19 horas.

Además de Ferro con Villa Dora, en la presente jornada de sábado 28 jugarán Obras de San Juan con la Escuela Normal 3 de Rosario en el estadio Aldo Cantoni; Citta de Villa Constitución lo hará con La Calera de Córdoba y en el parque escolar Enrique Berduc, el Paraná Rowing Club se cruzará con Sonder de Rosario.

Gimnasia Liga Nacional Masculina permanencia
Noticias relacionadas
El santafesino Manuel Bernstein es el capitán de Capibaras XV que jugará con Cobras de Brasil.

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Villa Dora cayó ante Sonder de Rosario en sets corridos en condición de local.

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

argentina cayo ante uruguay y encendio las alarmas rumbo al mundial 2027

Argentina cayó ante Uruguay y encendió las alarmas rumbo al Mundial 2027

cerundolo aplasto a nava y avanza firme en santiago

Cerúndolo aplastó a Nava y avanza firme en Santiago

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos