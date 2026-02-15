Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

El argentino Francisco Cerúndolo conquistó el cuarto título en su carrera, tras vencer a Luciano Darderi y quedarse con el Argentina Open.

El argentino Francisco Cerundolo (1°) le ganó al italiano Luciano Darderi (2°) en la final del Argentina Open, para conquistar el cuarto título en su carrera.

Cerúndolo, que jugó en un altísimo nivel durante toda la semana como informó la Agencia Noticias Argentinas, se impuso por 6-4 y 6-2, luego de una hora y 36 minutos de juego.

El argentino comenzó con un rápido quiebre en el tercer game, que le permitió tomar una ventaja que terminaría siendo definitiva ya que defendió con uñas y dientes cada uno de sus turnos de saque.

En un primer set muy intenso, Cerúndolo hizo valer la potencia de sus golpes y mostró tener mucha muñeca con unos drops shots inalcanzables para Darderi. El italiano, por su parte, desaprovechó los cinco break points que se le presentaron.

En el segundo set Cerúndolo comenzó a inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que quebró el saque a Darderi en sus primeros dos turnos de saque para ponerse 3-1 en un abrir y cerrar de ojos (el italiano le rompió el servicio en una ocasión en ese lapso).

En el séptimo game se dio un nuevo game de Cerúndolo que sería clave, ya que luego cerró el encuentro con su servicio para imponerse con un cómodo 6-4 y 6-2.

Francisco Cerúndolo y un hito para su carrera

Este fue el cuarto título en la carrera de Cerúndolo, que previamente había ganado los ATP 250 de Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024.

En su camino hacia la final, Cerúndolo había derrotado al boliviano Hugo Dellien, al checo Vit Kopriva y al argentino Tomás Etcheverry (7°).

La tercera fue la vencida: Cerúndolo pudo sacarse la espina en el Argentina Open en la que fue su tercera final en este torneo. Previamente había caído en las definiciones de 2021 y 2025, ante su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.