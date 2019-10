Cha Roga reedita su tradicional Nine de Veteranos

Cha Roga vuelve a organizar un clásico. No es fácil, pero con trabajo y mucha actitud, la entidad fundadora del rugby santafesino reeditará su tradicional cita. No es otra cosa que el Nine de Veteranos, el cual se realizará en su predio de Santo Tomé.

La 32° edición se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, desde las 13 horas, en el cual se ha dispuesto un operativo especial logístico, con servicio de asistencia médica, y con tres modaliades de competencia.

De acuerdo a lo consignado por los organizadores, estará el tradicional Nine para nueve jugadores, el reducido para 12 jugadores, y equipo, que son los que dispondrán de 15 jugadores. Es importante resaltar que la entrada es libre y gratuita, y que solamente se abonará el estacionamiento.

Van a participar los equipos de las Dos Orillas, tal es el caso de CRAI, Universitario, La Salle Jobson, Querandí RC, Alma Juniors de Esperanza, CRAR de Rafaela, Estudiantes de Paraná, Albatros, Club Argentino, Capibá, Santa Fe Rugby, Coronda, Gálvez, San Vicente, Tilcara, San Calos, y Sitas de Buenos Aires.

Para la realización del 32° Nine de Cha Roga se ha conformado un comité organizador que cuenta con el apoyo del presidente Norberto Carosso, y que integran Vitamina Ruscitti, Motoneta José Maria Peralta Pino, Antonio Zilonka y Eduardo Gamboa entre otros.

En el moderno Sum ubicado en el predio Cangrejo, Gastón Maximiliano Ruscitti, le dijo a UNO Santa Fe que "nos volvimos a juntar en base a esa necesidad de los más grandes, que era lógicamente volver a encontrarnos. Hace tres ó cuatro años que no se hacía, el último fue un nocturno que salió fantástico, y después fue como un by pass, porque nos terminamos concentrando en otras cuestiones deportivas".

"Todas las garras y esfuerzos fueron a parar a rugby infantil, juvenil y a los planteles superiores de hombres y mujeres, que hoy vemos que nos trae buenos réditos, porque hay chicos y chicas convocados por la UAR. Tenemos entrenadores capacitados en la USR, la oficial de Desarrollo es de nuestra institución" destacó el dirigente de Cha Roga Club.

Agregó que "llegamos a lograr un acuerdo en el medio de una necesidad. Se va a jugar el tradicional Nine de Veteranos, pero también vamos a tener un reducido de doce y para equipos de quince jugadores. Con tiempos y reglas de M14, para que nadie se golpee tanto".

En relación al presente institucional de Cha Roga, Vitamina sostuvo que "fue una buena inversión habernos capacitado, agruparnos porque hoy estamos más juntos que nunca, y acompañarnos. En base a eso estamos haciendo obras, como el cerramiento del club, las reformas, se cambiaron los vestuarios, baños nuevos, y el sum que ya es una realidad. Estamos con la iluminación de la cancha cuatro, lo que nos da más espacio".

En cuanto a lo deportivo, explicó que "en infantiles hemos cumplido con asistir a todos los lugares del calendario, en juveniles se empezó a dejar un camino más marcado y con resultados. Hemos mejorado mucho, lamentablemente con el plantel superior no pudimos llegar a cumplir el objetivo de ascender, pero sabemos que estamos por el camino correcto. Y ni hablar del rugby femenino que motivo de orgullo para Cha Roga".