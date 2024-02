Cha Roga y el apoyo para el crecimiento del rugby femenino

Las Leonas no dejaron dudas ante Bélgica en la Pro League

Juan Dávila y Verdín.jpg Juan Dávila y Verdín es santafesino y es el director ejecutivo de la organización FuturED.

Hay que señalar que el fundador de FuturED, Juan Dávila y Verdín fue recientemente declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Santa Fe. El santafesino, radicado en Europa, es exalumno de la Universidad del Litoral, realizó un posgrado en Gestión de Organizaciones Internacionales en la Universidad de Geneve, Máster in Bussines en la Universidad Internacional de Mónaco, y estudios en la Universidad por la Paz de Naciones Unidas, desempeñándose actualmente como Director Ejecutivo de FuturED (compañía que él creó) y como emprendedor social.

Vale destacar que se trata de un profesional que fue distinguido con el premio “Freedom of the City of London”, también conocido como las “llaves de la ciudad de Londres”, por su labor por la sostenibilidad y la educación a través de su academia FuturED.

El apoyo al rugby femenino de Cha Roga

"Cuando iniciamos este mapeo no queríamos que quede circunscripto a Buenos Aires, sino ver el desarrollo del rugby femenino en el interior. Hicimos un mapeo en ocho clubes, y ahí vimos que tres estaban interesados en el femenino. Algunos ya era algo que existía, pero que necesitaba apoyo. En mi última visita a Santa Fe, yo soy de acá, nací en Guadalupe, entonces sentí que era volver a cada y ver de que manera podíamos ayudar en el desarrollo de las chicas tanto en lo deportivo como en lo educativo" expresó Juan Dävila y Verdín.

Uno de los responsable de FuturED consignó que "el año pasado nos reunimos con la gente de Cha Roga, y vimos como podíamos firmar un memorándum de entendimiento para empezar este proyecto a tres años. Normalmente, los proyectos con la princesa Charlene de Mónaco son de un año. Ahora nuestro primer proyecto es a tres años. Lo cual significa que hay todo un apoyo institucional y que les gusta la manera que estamos trabajando".

Carolina Casal.jpg La capitana del rugby femenino de Cha Roga, Carolina Casal, agradeció el apoyo recibido.

"Hace dos semanas estuve reunido en Montecarlo con la fundación, justamente hablaban cuando nosotros mostrábamos los resultados obtenidos con las chicas de Cha Roga en esta última temporada, como fue el trabajo que hicieron como equipo, el torneo que organizaron a finales del año pasado, también el tema que estén logueandose en la plataforma de la fundación, y que estén haciendo cursos y demás, y en ese sentido el balance ha sido muy positivo" manifestó el creador de la plataforma para el desarrollo de la educación en América Latina.

Gonzalo Pereyra de Olazábal, otro de los ejecutivos de la fundación FuturED, destacó que "cuando empezamos a charlar que proyecto podíamos realizar con la fundación, yo que provengo del mundo del rugby, empezamos a ver números, rugby femenino, rugby masculino, y notamos una falta de apoyo al rugby femenino. Tanto en lo vinculado con de equipamiento, de promoción, y entonces fuimos por esa vía. Propusimos esta idea a la fundación que rápidamente la aceptó".

"Cerrado el acuerdo, la segunda etapa fue buscar los clubes que realmente querían formar parte de esto. Nos chocamos con algunos clubes que no querían este apoyo al rugby femenino, decían que en todo caso se iban a nivelar con el masculino, que en realidad era más complementario de una actividad que ya realizaban. Notamos que había ideas arcaicas sobre lo que es la práctica de un deporte, y empezamos a contactarnos. Hablamos con Cha Roga, nos abrió las puertas, y nos permitió ingreso al rugby" explicó el director ejecutivo de FuturED.

Un aporte más que importante

"Estamos muy agradecidas por el apoyo que tenemos, a nivel club, a nivel unión, y la verdad que es un proyecto que nos favorece mucho, y nos ayudó a esto de contribuir al deporte y la educación. Es un proyecto muy lindo, y nosotras estamos más que agradecidas. Por ahí el rugby femenino en el interior no tiene mucho apoyo, es algo que lo vivimos diariamente, pero siempre se agradece al club y a toda la gente que nos apoya para seguir mejorando día a día" señaló Carolina Casal, capitana del plantel superior femenino de Cha Roga.

rugby femenino.jpg El programa internacional de rugby femenino tiene su representación en Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Por su parte, el dirigente de la Unión Santafesina de Rugby y del Club Cha Roga, sostuvo que "nos encontramos con la sorpresa de un santafesino interesado en el deporte, y a partir de allí, coincidir en cuestiones como la educación, en los valores, y todo lo vinculado a esta cuestión muy de principios de este siglo, que ya vamos promediando. Tengo el orgullo de estar en un club que ha sido señero e histórico en la ciudad. Compartir esto de desarrollar más el rugby femenino, que en nuestro club lleva más de veinticinco años, pero que encontrándonos con esa grata sorpresa de una propuesta y una experiencia nueva, de compartir esa posibilidad de insertarnos en esa educación y conocimiento".

FuturED es una Organización educativa internacional nacida en Mónaco y desarrollada en el Reino Unido, con sede en Londres. Dado su compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030, son proveedores de contenidos educativos para universidades, empresas, organizaciones no gubernamentales, y gobiernos, incluyendo las Naciones Unidas y el gobierno británico. Desarrollan contenido en castellano e inglés.