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Torneo Apertura: Colón (SF) y Alma armaron una de las semifinales

Colón (SF) le ganó a Colón (SJ) por 90-79, mientras que Alma Juniors superó a Rivadavia por 69-50, para llegar a semis del Apertura.

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 07:35hs
Torneo Apertura: Colón (SF) y Alma armaron una de las semifinales

ASB

Colón (SF) eliminó a Colón (SJ), en tanto Alma Juniors hizo lo propio contra Rivadavia, con lo cual ambos se enfrentarán en una de las semifinales del Torneo Apertura A1.

Este jueves en San Justo se conocerá el rival de Gimnasia.

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Asimismo, se jugaron partidos para definir posiciones en ambos niveles. Y este jueves arrancarán las semifinales de la A2.

TORNEO APERTURA A1 - CUARTOS DE FINAL

MARTES 2 DE JUNIO

Almagro 73 (Matías Felcaro 20) - Gimnasia 78 (Jeremías Salvatelli 16)

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

Alma Juniors 69 (Nicolás Bravo 18) - Rivadavia Juniors 50 (Mauro Natta 16)

Colón (SF) 90 (Germán González 26) - Colón (SJ) 79 (Leonel Sosa 17)

JUEVES 4 DE JUNIO

21.30 Sanjustino vs. Unión (SF)

RONDA DEL 9° AL 11° PUESTO

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

Banco Provincial 78 (Conrado Guini 30) - CUST A 77 (Mauricio Bigliani 17)

TORNEO APERTURA A2 - SEMIFINALES

JUEVES 4 DE JUNIO

21.30 Kimberley vs. El Quillá

21.30 Alumni vs. Macabi

RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

Regatas (SF) 63 (Lázaro Astulfi 14) - Santa Rosa 65 (Bautista Brollo 21)

JUEVES 4 DE JUNIO

21.30 Regatas Coronda vs. Argentino (SC)

RONDA DEL 9° AL 11° PUESTO

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

CUST B 76 (Nicolás Nessier 31 - Centenario 67 (Santiago Fedele 25)

Torneo Apertura Colón Alma
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