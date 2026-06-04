Colón (SF) eliminó a Colón (SJ), en tanto Alma Juniors hizo lo propio contra Rivadavia, con lo cual ambos se enfrentarán en una de las semifinales del Torneo Apertura A1.
Torneo Apertura: Colón (SF) y Alma armaron una de las semifinales
Colón (SF) le ganó a Colón (SJ) por 90-79, mientras que Alma Juniors superó a Rivadavia por 69-50, para llegar a semis del Apertura.
Por Ovación
Este jueves en San Justo se conocerá el rival de Gimnasia.
Asimismo, se jugaron partidos para definir posiciones en ambos niveles. Y este jueves arrancarán las semifinales de la A2.
TORNEO APERTURA A1 - CUARTOS DE FINAL
MARTES 2 DE JUNIO
Almagro 73 (Matías Felcaro 20) - Gimnasia 78 (Jeremías Salvatelli 16)
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
Alma Juniors 69 (Nicolás Bravo 18) - Rivadavia Juniors 50 (Mauro Natta 16)
Colón (SF) 90 (Germán González 26) - Colón (SJ) 79 (Leonel Sosa 17)
JUEVES 4 DE JUNIO
21.30 Sanjustino vs. Unión (SF)
RONDA DEL 9° AL 11° PUESTO
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
Banco Provincial 78 (Conrado Guini 30) - CUST A 77 (Mauricio Bigliani 17)
TORNEO APERTURA A2 - SEMIFINALES
JUEVES 4 DE JUNIO
21.30 Kimberley vs. El Quillá
21.30 Alumni vs. Macabi
RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
Regatas (SF) 63 (Lázaro Astulfi 14) - Santa Rosa 65 (Bautista Brollo 21)
JUEVES 4 DE JUNIO
21.30 Regatas Coronda vs. Argentino (SC)
RONDA DEL 9° AL 11° PUESTO
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
CUST B 76 (Nicolás Nessier 31 - Centenario 67 (Santiago Fedele 25)