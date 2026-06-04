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Colapinto se ilusiona con Mónaco y apunta a volver a sumar con Alpine

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Mónaco con el objetivo de mantenerse entre los diez primeros, luego de sus buenas actuaciones en Miami y Montreal.

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 08:33hs
Colapinto se ilusiona con Mónaco y apunta a volver a sumar con Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto ya puso la cabeza en el Gran Premio de Mónaco, donde buscará sostener su buen momento en la Fórmula 1 y volver a sumar puntos con Alpine.

El trazado callejero de Montecarlo marcará el inicio de la gira europea de la categoría y aparece como una prueba clave para Colapinto, que llega con confianza después de sus actuaciones en Miami y Montreal.

“Mónaco, una de las mejores carreras del año”, expresó el argentino, quien destacó la exigencia de un circuito histórico, angosto y con muy poco margen para el error.

Colapinto remarcó que el fin de semana será importante para adaptarse progresivamente al auto en un escenario particular, donde las barreras están muy cerca y la clasificación suele tener un peso determinante.

“El sábado es probablemente el día más importante”, señaló el piloto de Alpine, en referencia a la dificultad que existe para realizar sobrepasos durante la carrera.

Colapinto, sobre el formato sin sprint en Mónaco

El argentino también valoró que el Gran Premio tendrá formato tradicional, sin sprint, lo que le permitirá contar con tres sesiones de entrenamientos libres para ganar confianza antes de la qualy.

En ese sentido, Colapinto explicó que el objetivo será llegar de la mejor manera a la clasificación y mantener el rendimiento mostrado en las últimas carreras, con la ilusión de “volver a terminar entre los diez primeros”.

Además, el piloto contó que después de Montreal trabajó en el simulador junto al equipo y luego realizó una breve visita a París por su cumpleaños, antes de enfocarse de lleno en la preparación para Mónaco.

El Gran Premio de Mónaco se correrá en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, con curvas tradicionales como Sainte Devote, la Horquilla y la Piscine, en un escenario que forma parte de la historia grande de la categoría.

Colapinto Monaco Alpine
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