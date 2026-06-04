Qué hay de la oferta que llegó a Unión por Rafael Profini

Rafael Profini recibió una propuesta desde el fútbol europeo que ya está siendo evaluada por la dirigencia de Unión. El volante aparece como uno de los jugadores con mayores chances de ser transferido en este mercado.

La apertura del mercado de pases comenzó a generar movimiento en Unión y uno de los nombres que irrumpió con fuerza en las últimas horas es el de Rafael Profini, uno de los futbolistas que más creció durante la primera parte de la temporada y que ahora podría estar cerca de dar el salto al fútbol europeo.

Según pudo saberse, al club llegó una importante oferta proveniente del exterior por el mediocampista, representado por el empresario Christian Bragarnik. Si bien todavía no trascendieron detalles económicos ni el club interesado, lo concreto es que en la dirigencia tatengue no descartan la operación y consideran que la propuesta resulta muy satisfactoria (sería cercana a los 3.000.000 de dólares) teniendo en cuenta la posición del jugador, su edad y el rendimiento mostrado durante el último semestre.

De relegado a pieza clave para Unión

La actualidad de Profini contrasta con lo que había sido su situación apenas unos meses atrás. Cuando Leonardo Madelón asumió como entrenador de Unión, el volante llegaba tras haber sido uno de los pocos futbolistas rescatables en un primer tramo de año muy flojo bajo la conducción de Cristian González.

Sin embargo, en el arranque del ciclo Madelón perdió terreno en la consideración del entrenador, quien apostó inicialmente por la experiencia de Mauro Pittón y Mauricio Martínez para conformar el mediocampo titular.

La salida de Martínez terminó modificando ese escenario. Profini aprovechó cada oportunidad que tuvo, se ganó un lugar entre los once y terminó transformándose en una pieza fundamental dentro de la estructura del equipo, aportando equilibrio, despliegue y una madurez llamativa para su edad.

Los números que respaldan el crecimiento de Profini en Unión

La temporada 2026 marcó definitivamente la consolidación del mediocampista en Primera División.

Entre Torneo Apertura, playoffs y Copa Argentina disputó 20 partidos, marcó un gol, brindó cinco asistencias y acumuló más de 1.650 minutos en cancha.

Su producción en Unión:

* Torneo Apertura 2026: 16 partidos, 1 gol, 5 asistencias, 1.329 minutos.

* Playoffs Apertura 2026: 2 partidos, 150 minutos.

* Copa Argentina 2026: 2 partidos, 180 minutos.

Si se suman sus participaciones desde su debut en el club, Profini acumula:

* 45 partidos oficiales

* 1 gol

* 6 asistencias

* Más de 3.000 minutos en Primera División.

Un crecimiento sostenido que no pasó desapercibido para los mercados internacionales.

Unión espera movimientos importantes

La posible salida de Profini se da en un contexto donde Unión tiene depositadas grandes expectativas en varias operaciones que podrían concretarse durante este mercado.

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Uno de los casos más importantes es el de Mateo Del Blanco, cuya cláusula de rescisión asciende a 2.500.000 dólares y que continúa siendo seguido desde distintos mercados. También aparece en el radar de posibles transferencias Lautaro Vargas, otro de los juveniles con proyección económica para la institución.

Además, existen sondeos por Julián Palacios, una situación que obliga a la dirigencia a tomar decisiones, teniendo en cuenta que su contrato con el club finaliza el próximo 31 de diciembre.

Horas decisivas para Unión y Profini

Por estas horas, el futuro de Rafael Profini se transformó en uno de los principales temas de análisis dentro de Unión. La oferta está sobre la mesa y la dirigencia entiende que se trata de una oportunidad importante tanto para el jugador como para las finanzas del club.

Mientras el plantel disfruta del receso y espera el inicio de la segunda parte de la temporada, en las oficinas rojiblancas comienzan a definirse cuestiones que podrían modificar sensiblemente el plantel de Leonardo Madelón. Y entre todas ellas, la situación de Profini aparece como una de las más avanzadas y relevantes.