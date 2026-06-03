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Moyano vendió un centro deportivo de Camioneros para afrontar el déficit de la obra social

El Sindicato de Camioneros, comandado por Hugo Moyano, le vendió a Tigre un predio deportivo de 11 hectáreas, que pertenecía a la mutual

3 de junio 2026 · 19:48hs
Moyano vendió un centro deportivo de Camioneros para afrontar el déficit de la obra social

El Sindicato de Camioneros, comandado por Hugo Moyano, le vendió a Tigre un predio deportivo de 11 hectáreas, que pertenecía a la mutual, para poder afrontar el déficit financiero de la obra social.

Moyano causa revuelo por una venta a Tigre

El anuncio habría trascendido a fines de mayo de este año, luego de que el director técnico tigrense Diego Dabove lo confirmara en una conferencia de prensa. En la misma línea, el presidente de Tigre, Martín Suárez, confirmó que el proyecto del club es utilizar el nuevo complejo deportivo como futuro centro de entrenamiento y concentrar allí las actividades de todas sus disciplinas.

La venta se logró a través de gestiones políticas, con la intermediación de Sergio Massa, por la necesidad del gremio de obtener dinero para la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA). Si bien no se dieron detalles, el valor estimado de la transacción comercial rondaría los 4 millones de dólares.

De acuerdo a lo que confirmó Camioneros, el dinero recaudado será destinado a paliar la grave crisis financiera y el déficit de la mutual. Sin embargo, fuentes sindicales manifestaron que Pablo Moyano, quien está a cargo de la obra social, se niega y sostiene que la plata pertenece a los afiliados.

El terreno está ubicado en el partido bonaerense de Escobar, sobre la calle Los Tulipanes al 700, en cercanías del bioparque Temaikén. Cuenta con 11 canchas de fútbol, vestuarios equipados, pileta y un sector de quinchos.

camioneros Hugo Moyano Tigre
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