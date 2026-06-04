Femicidio de Agostina: la Fiscalía decretó el secreto de sumario por diez días

También requirió la acumulación de la causa por "privación ilegítima de la libertad" contra Claudio Barrelier de 2025

La Fiscalía de Instrucción número 13 de la ciudad de Córdoba , a cargo de Raúl Garzón , decretó hoy “el secreto de sumario por diez días” en la causa que investiga por el femicidio de Agostina Vega, cuya desaparición se produjo el sábado 23 de mayo y una semana después se halló el cadáver descuartizado .

Así lo informó la Justicia de esa capital provincial, en un comunicado en el cuál también se informó que “requirió la acumulación de la causa contra el imputado Claudio Barrelier de 2025”.

Secreto de sumario por 10 días

"Toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido. Secreto de sumario por diez días, más la causa del año pasado en la que está involucrado Barrelier por privación ilegítima de la libertad".

La medida, que restringe temporalmente el acceso al expediente, comenzó a regir este miércoles y tiene como objetivo avanzar con los peritajes y otras diligencias con las cuales se investiga el asesinato de la adolescente, de 14 años, cuyos restos fueron hallados el sábado pasado en un descampado ubicado en la zona de Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de la capital cordobesa.

Barrelier, en tanto, permanece detenido como único sospechoso del asesinato, y si bien habría pruebas que lo incriminan e incluso lo ubican en el lugar donde desechó el cuerpo descuartizado, todavía no admitió su culpabilidad ante las autoridades judiciales, aunque no se descarta que el sospechoso haya tenido la colaboración de otra persona para perpetrar el femicidio.