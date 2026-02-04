Challenger de Rosario: ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda

Los tenistas que avanzaron en el Challenger 125 de Rosario, entre los más destacados, son Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo.

Los tenistas argentinos Camilo Ugo Carabelli (48º), Francisco Comesaña (64º) y Juan Manuel Cerúndolo (85º) clasificaron a la segunda instancia del torneo Challenger 125 de Rosario.

Además, también accedieron a los octavos de final los representantes nacionales Genaro Olivieri (239º), Facundo Díaz Acosta (301º), Manuel La Serna (386º), Luciano Ambrogi (424º) y Valerio Aboian (526º).

En una jornada de muchos triunfos argentinos, enfrentándose entre ellos en varios de los enfrentamientos, ocho jugadores albicelestes se sumaron a la lista de clasificados a octavos de final.

Siendo el principal candidato, y campeón defensor, Camilo Ugo Carabelli fue ampliamente superior a Guido Justo, contra quien perdió únicamente el primer game, para luego ganar los 12 siguientes y derrotarlo por 6-1 y 6-0.

Como segundo preclasificado, el “Tiburón” Francisco Comesaña tuvo que medirse con el experimentado Nicolás Kicker. En un duelo parejo, en el que sufrió dos quiebres y necesitó de siete set points para cerrar el primer parcial, el marplatense se impuso por 7-5 y 6-3.

Juan Manuel Cerúndolo, a paso firme en Rosario

Quien tampoco dejó dudas fue Juan Manuel Cerúndolo, que se hizo cargo de su rol como cuarto preclasificado y venció a Gonzalo Villanueva por 6-1 y 6-0, en poco más de una hora de partido y marcando grandes diferencias.

Otro buen triunfo fue el conseguido por Genaro Olivieri, que dejó en el camino al brasileño Felipe Meligeni Alves (226º), quien está 13 puestos por encima en el ranking de la ATP, luego de cinco quiebres a favor y un resultado final de 6-3 y 6-1.

Cerrando la jornada en las canchas auxiliares le llegó el turno a Facundo Díaz Acosta, que todavía busca la continuidad necesaria para volver al top 100 y derrotó al brasileño Igor Marcondes. A pesar de necesitar un tie-break en el primer parcial ante un rival inferior, Díaz Acosta pudo afirmarse mejor en el segundo set, para ganar por 7-6 (7/3) y 6-0.

Con otra buena victoria, la tercera de su cuenta personal en el certamen rosarino, Manuel La Serna dejó en el camino tras tres sets a su compatriota Renzo Olivo (511º), quien había recibido un wildcard para ser parte del cuadro principal, con un marcador final de 6-4, 2-6 y 6-3.

Los últimos dos triunfos argentinos fueron protagonizados por el rosarino Luciano Ambrogi, que derrotó por 6-4 y 7-6 (7/4) a Santiago Rodríguez Taverna (230º) y Valerio Aboian, que aprovechó su condición de lucky loser, entró al cuadro por la baja de Mariano Navone (75º y tercer preclasificado) y venció por 6-4 2-6 y 6-4 al brasileño Thiago Seyboth Wild (198º).

El Challenger de Rosario se sumó a una campaña de visibilización del autismo y será carbono neutro

El torneo Challenger de Rosario es parte de la campaña de la Fundación INECO, que junto al tenis argentino impulsa el lema “démosle pelota al autismo”.

En la campaña mencionada, la fundación solidaria busca promover la recolección de pelotas de tenis en desuso para donarlas a las escuelas públicas. La idea es que las mismas sean colocadas en las patas de mesas y sillas de la institución educativa, para reducir el ruido que generan al arrastrarse y hacer que las aulas sean más inclusivas para niños con este trastorno.

El certamen contará con un punto de recolección de las mismas, que se ubicará en un stand de la marca Dunlop.

Además, la organización del evento, que está a cargo de Torneos, calculará las emisiones provenientes del consumo de energía del torneo, los residuos generados, el alojamiento de jugadores y personal de trabajo y también sus traslados, incluidos los del público, con la misión de compensar la huella de carbono a través de través de un acuerdo con la empresa Genneia.