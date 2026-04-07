Champions League: Arsenal le ganó sobre el final al Sporting Lisboa

Arsenal se llevó el triunfo 1 a 0 en los últimos minutos del encuentro frente al Sporting Lisboa en la Champions League.

Arsenal se impuso por 1 a 0 sobre Sporting Lisboa en condición de visitante en el final del encuentro y tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto inglés resolvió un partido complejo en el cierre, con el tanto del alemán Kai Havertz , y quedó bien posicionado de cara a la revancha que tendrá lugar la próxima semana en Londres.

El encuentro fue parejo, con un leve dominio del equipo portugués, que generó las situaciones más claras pero no logró quebrar la resistencia rival. A pesar de las oportunidades, el marcador se mantuvo en cero durante casi todo el desarrollo.

El Arsenal lo encontró en el final ante Sporting Lisboa

Cuando el empate parecía sellado, el Arsenal encontró la diferencia en tiempo de descuento. A los 91 minutos, Gabriel Martinelli envió un preciso centro que Havertz controló en soledad dentro del área y definió para marcar el único gol del partido.

De esta manera, el conjunto londinense dio un paso importante hacia las semifinales y buscará confirmar la clasificación la próxima semana en Inglaterra.

Por su parte, el Sporting no podrá contar con Luis Suárez, su máximo goleador en la temporada, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y estará ausente en el encuentro de vuelta.