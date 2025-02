Chino Maidana, desde el sanatorio de Avellaneda: "Estoy muy bien"

• LEER MÁS: Chino Maidana sufrió un fuerte accidente con su moto en la Ruta 11

Se especuló con la posibilidad de que venga a Santa Fe para quedar en observación, pero por ahora sigue en el mismo lugar. Justamente, este miércoles subió un video en redes sociales con un mensaje de tranquilidad, además de desmentir el rumor de que llevaba un importante monto y desapareció.

"Hola, estoy acá, en el sanatorio Norte de Avellaneda. Estamos con la policía de Campo Hardy. Acá está el hombre que me ayudó y me dio los primeros auxilios. No se llevó niguna plata. Es mentira que llevaba 250.000 dólares. No tenía guita", apuntó bien a su estilo, donde se lo ve acompañado por agentes de seguridad y con secuelas en su rostro del accidente.

Mientras que cerró: "Un saludo muy grande y estoy muy bien".

El mensaje de Chino Maidana

Chino Maidana sanatorio.mp4