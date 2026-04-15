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Choque de Lobos en Copa Argentina por un lugar en los 16avos de final

Gimnasia (M) y Gimnasia y Tiro se enfrentan en el Gallardón para cerrar los 32avos de final de la Copa Argentina. El ganador se cruzará con Vélez en la próxima instancia.

15 de abril 2026 · 08:44hs
Choque de Lobos en Copa Argentina por un lugar en los 16avos de final

UNO Mendoza

La Copa Argentina ofrece este miércoles un cruce particular: dos equipos con el mismo nombre y apodo, pero con realidades distintas, se medirán en busca de un mismo objetivo. Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta chocarán desde las 14.10 en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, por los 32avos de final.

El partido, que contará con el arbitraje de Nahuel Viñas y televisación de TyC Sports, definirá al último clasificado a los 16avos, instancia donde ya espera Vélez Sarsfield.

Presente alentador para Gimnasia de Mendoza

El equipo dirigido por Darío Franco atraviesa un buen momento. Desde la llegada del entrenador, no conoce la derrota y viene mostrando señales positivas tanto en resultados como en funcionamiento.

Entre sus últimos antecedentes aparece una resonante victoria ante Vélez por 3-2 y un empate frente a Platense. En el torneo local se ubica en la 12ª posición con 13 puntos y, por ahora, estaría logrando el objetivo de mantenerse en la máxima categoría.

Con ese respaldo, el conjunto mendocino buscará imponer condiciones y hacer valer su presente.

El desafío de Gimnasia y Tiro

Del otro lado estará Gimnasia y Tiro, conducido por Juan Azconzábal, que llega con la ilusión de dar el golpe pese a su irregularidad.

El equipo salteño acumula cinco partidos sin ganar, con tres derrotas en ese lapso, y viene de caer 2-0 ante Chacarita. En la Primera Nacional marcha noveno en la Zona B con 11 unidades.

Sin embargo, la Copa Argentina suele ser terreno fértil para las sorpresas, y el “Albo” intentará aprovechar su oportunidad.

Un premio mayor en juego

El atractivo del duelo no solo pasa por el cruce en sí, sino por lo que viene: el ganador avanzará a los 16avos de final, donde enfrentará a Vélez, que ya selló su clasificación tras golear 4-1 a Deportivo Armenio.

Probables formaciones de Gimnasia (M) y Gimnasia y Tiro

Gimnasia (M):César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Ignacio Sabatini, Fermín Antonini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Gimnasia y Tiro (S):Federico Cosentino; Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Juan Galetto, Walter Montoya, Matías Birge, Jonas Aguirre, Nicolas Rinaldi; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo. DT: Juan Azconzábal.

Hora: 14.10.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: Eduardo Gallardón.

TV: TyC Sports.

Copa Argentina Gimnasia Mendoza
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