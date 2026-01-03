Christian Bernardi se convirtió en refuerzo de Atlanta

La noticia causó sorpresa y no es para menos. Cuando se mencionaba que Christian Bernardi tenía ofertas de equipos de Primera División, este sábado el volante cordobés que se fue de Colón, fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlanta.
Este sábado, Atlanta anunció la incorporación del mediocampista Christian Bernardi, quien firmó contrato por una temporada
3 de enero 2026 · 20:41hs
El jugador ya firmó contrato con el Bohemio hasta diciembre del 2026 y en lo inmediato se sumará al equipo que es dirigido por Cristian Pellerano.