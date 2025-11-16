Uno Santa Fe | Ovación | Christian Ledesma

Christian Ledesma se dio el gran gusto en el TC en Toay

Christian Ledesma, con Chevrolet, ganó en Toay, La Pampa, y postergó la coronación de Agustín Canapino en el Turismo Carretera.

16 de noviembre 2025 · 16:35hs
El piloto Christian Ledesma, con su Chevrolet, se quedó con la carrera del Turismo Carretera en la localidad de Toay, La Pampa, y postergó la coronación de Agustín Canapino, otro piloto de Chevrolet.

En una cobertura de Agencia Noticias Argentinas, Canapino se ubica en el primer puesto de la Copa de Oro con 198 puntos, seguido por Santiago Mangoni de Chevrolet con 131,5 y Matías Rossi con su Toyota con 126.

El marplatense aprovechó la rotura del motor de Mariano Werner, tomó la punta sin oposición y alcanzó su victoria número 27 en la categoría, mientras Lambiris y Aguirre completaron el podio en la penúltima fecha del campeonato.

Los que lo siguieron a Ledesma en Toay

Ledesma controló el ritmo hasta la bandera a cuadros y se reencontró con un triunfo que no lograba desde 2021. Lambiris aseguró el segundo lugar sin amenazas y Aguirre completó el podio con un Camaro competitivo.

Todino terminó cuarto y Canapino cruzó quinto, resultado que le permitió consolidar su ventaja en la Copa de Oro y quedar muy cerca de su quinto campeonato.

Más atrás, Mangoni superó a Quijada y Álvarez perdió terreno por un despiste que lo dejó fuera de la pelea. Chapur tuvo problemas mecánicos cuando avanzaba cerca de Canapino y Agrelo dejó la prueba tras romper el motor sobre la recta principal, lo que marcó el primer golpe de la tarde.

El momento decisivo llegó en la vuelta 14. Werner, que manejaba la carrera con autoridad, abandonó por la rotura del motor del Mustang y dejó el liderazgo en manos de Ledesma, que se encontró con una oportunidad inesperada.

Más atrás, Rossi y Ardusso protagonizaron una pelea apretada dentro del segundo grupo. Detrás se ordenaron Landa, Santero, Olmedo, Quijada y Mangoni en un cierre sin cambios importantes.

Con estos resultados, Canapino quedó al frente con 189 puntos seguido por Mangoni con 131,5 y Rossi, que accedió como uno de los tres de último minuto y llegó a 126 unidades.

El título se definirá el 7 de diciembre en el autódromo de La Plata, donde el arrecifeño tendrá la chance más clara de consagrarse otra vez.

