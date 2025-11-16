En el marco del programa Abre Escuela, la Provincia ejecuta una intervención integral en el histórico edificio que comparten las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino. La inversión supera los $458 millones y se suma a los $9.000 millones destinados a mejoras edilicias en el departamento La Capital.

El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

El Gobierno de Santa Fe avanza con la obra de intervención integral en el edificio de El Comercial , donde funcionan la Escuela Normal Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva” y la escuela secundaria Nº 442 “Juana del Pino de Rivadavia”. Los trabajos, iniciados en agosto, superan el 30% de ejecución y forman parte del programa Abre Escuela , con una inversión oficial de $458.440.611,44 .

El ministro de Educación, José Goity , señaló que el objetivo es “poner en valor el histórico edificio y mejorar funcionalmente sus espacios” , al tiempo que destacó el acompañamiento de equipos directivos, docentes y cooperadores durante la obra. Según afirmó, las mejoras permitirán “brindar mejores condiciones edilicias para optimizar los aprendizajes” .

Por su parte, la secretaria General, María Martín, remarcó que este tipo de intervenciones “rescatan las mejores tradiciones de la sociedad” y forman parte de una política provincial orientada a resolver problemas concretos y garantizar que “a ninguna escuela le falte nada”. También detalló que, en el departamento La Capital, la inversión provincial en infraestructura escolar alcanza los $9.000 millones.

Detalles de los trabajos

Las tareas comenzaron en agosto y actualmente se concentran sobre calle 4 de Enero, donde se ejecuta:

Restauración de la fachada , con recuperación de aberturas, reacondicionamiento de aleros y lijado profundo de la masa muraria.

Aplicación de pintura en todo el frente.

Recomposición del sistema de tanques de agua y construcción de un área técnica.

Reacondicionamiento interior, con recuperación y pintura de aulas, espacios de circulación y núcleos de escaleras.

La obra se desarrolla sin interrumpir el dictado de clases, conviviendo con la actividad escolar diaria.