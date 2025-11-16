El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

Uno Santa Fe | Santa Fe | comercial

En el marco del programa Abre Escuela, la Provincia ejecuta una intervención integral en el histórico edificio que comparten las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino. La inversión supera los $458 millones y se suma a los $9.000 millones destinados a mejoras edilicias en el departamento La Capital.

16 de noviembre 2025 · 17:51hs
El Gobierno de Santa Fe avanza con la obra de intervención integral en el edificio de El Comercial, donde funcionan la Escuela Normal Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva” y la escuela secundaria Nº 442 “Juana del Pino de Rivadavia”. Los trabajos, iniciados en agosto, superan el 30% de ejecución y forman parte del programa Abre Escuela, con una inversión oficial de $458.440.611,44.

El ministro de Educación, José Goity, señaló que el objetivo es “poner en valor el histórico edificio y mejorar funcionalmente sus espacios”, al tiempo que destacó el acompañamiento de equipos directivos, docentes y cooperadores durante la obra. Según afirmó, las mejoras permitirán “brindar mejores condiciones edilicias para optimizar los aprendizajes”.

Por su parte, la secretaria General, María Martín, remarcó que este tipo de intervenciones “rescatan las mejores tradiciones de la sociedad” y forman parte de una política provincial orientada a resolver problemas concretos y garantizar que “a ninguna escuela le falte nada”. También detalló que, en el departamento La Capital, la inversión provincial en infraestructura escolar alcanza los $9.000 millones.

Detalles de los trabajos

Las tareas comenzaron en agosto y actualmente se concentran sobre calle 4 de Enero, donde se ejecuta:

  • Restauración de la fachada, con recuperación de aberturas, reacondicionamiento de aleros y lijado profundo de la masa muraria.

  • Aplicación de pintura en todo el frente.

  • Recomposición del sistema de tanques de agua y construcción de un área técnica.

  • Reacondicionamiento interior, con recuperación y pintura de aulas, espacios de circulación y núcleos de escaleras.

La obra se desarrolla sin interrumpir el dictado de clases, conviviendo con la actividad escolar diaria.

