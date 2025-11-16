Uno Santa Fe | Ovación | Zielinski

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Ricardo Zielinski, entre bajas clave y regresos, ya tendría definidos a los 11 de Belgrano para el choque clave por la clasificación ante Unión.

16 de noviembre 2025 · 17:16hs
Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Unión viaja a Córdoba con un objetivo claro: cerrar la fase de grupos entre los cuatro mejores de la Zona A y asegurarse la localía en los playoffs. Pero del otro lado aparece un Belgrano lleno de dudas, con Ricardo Zielinski en plena búsqueda de un equipo que todavía no consigue encajar.

El Pirata se juega su última carta el lunes a las 17 en el Gigante de Alberdi, donde recibirá a un Tatengue que llega consolidado y con el envión de una campaña regular que lo tiene nuevamente en zona de clasificación. Mientras Unión ya pule detalles, en Córdoba las certezas escasean.

Belgrano, entre lesiones y ensayos inconclusos

Zielinski deberá armar su plan sin cuatro nombres importantes: Lisandro López, Santiago Longo, Franco Jara y Adrián Spörle. Ninguno logró recuperarse a tiempo. “Licha” arrastra un desgarro en el sóleo, Longo no volvió a ser citado tras su regreso por Copa Argentina y continúa con molestias del menisco, Jara sigue afectado por un problema en el tendón y Spörle también quedó descartado por un pequeño desgarro.

Con ese panorama, el técnico probó varias variantes en la práctica del viernes en el Julio Villagra, pero ningún ensayo lo dejó conforme. Comenzó con una formación integrada por Cardozo; Compagnucci, Morales, Maldonado, Ricca; Sánchez, Menosi, González Metilli, Zelarayán; Fernández y Passerini. Sin embargo, el rendimiento no convenció y Zielinski terminó modificando todas las líneas.

Ingresaron Heredia y Ostchega por las bandas, Mavilla y Velázquez para darle aire al mediocampo, y la delantera quedó parada con Zelarayán y Fernández, dejando atrás la idea inicial.

Unión, atento pero firme

Mientras Belgrano intenta encontrar su mejor versión, Unión sigue enfocado en su propio recorrido. El equipo de Madelón sabe que un buen cierre en Córdoba no solo le permitirá defender su lugar entre los cuatro, sino también llegar con impulso a los playoffs.

