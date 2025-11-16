Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Germán Lerche, expresidente de Colón, cargó con dureza en X contra José Alonso, quien encabezará la lista de Tradición Sabalera, del Vignattismo.

La recta final hacia las elecciones del 30 de noviembre en Colón sigue levantando temperatura. En las últimas horas, Germán Lerche, expresidente del club, lanzó una dura Colón publicación en su cuenta de X que tuvo como destinatario directo a José Alonso, candidato de Tradición Sabalera y referente del sector vinculado al vignattismo, que lleva en su lista al propio José Vignatti.

El mensaje de Lerche no dejó lugar a interpretaciones y encendió la polémica en medio de un proceso electoral ya cargado de tensiones.

El exmandatario escribió: “Con esa cara no se puede esperar otra cosa!!! Expresiones sesgadas, parciales, mentirosas y tendenciosas. Si entiende que hicieron todo el estadio y el predio debe creer que el descenso es obra de satanás, que las deudas es un invento de los indignos y que la destrucción del club es que el viento se llevó la carpa donde pretende actuar este payaso…”

El mensaje apuntó directamente contra el relato que, según Lerche, intenta instalar Tradición Sabalera sobre su rol en la estructura edilicia e institucional del club.

La respuesta previa de Alonso, el detonante

La publicación no surgió de la nada: fue una réplica al testimonio que Alonso brindó horas antes en La Central Deportiva, por Cadena 3 Santa Fe (101.7), donde defendió la gestión del sector que integra y cuestionó la trayectoria de quienes lo critican.

Allí, el candidato afirmó: “Somos dirigentes, ellos no lo son, lo pretenden. Cuando saquen campeón a Colón, construyan el estadio que se construyó, el predio que construimos, que compitan copas internacionales, ahí recién nos sentamos a hablar.”

Sus palabras, claramente dirigidas a quienes integraron gestiones anteriores, fueron tomadas por Lerche como un ataque directo, desatando la respuesta pública que ahora generó repercusión en el ambiente político sabalero.

Un clima electoral cada vez más áspero

A menos de dos semanas de la votación y con la Junta Electoral analizando impugnaciones y depurando listas, el cruce entre Lerche y Alonso profundiza la grieta en un proceso que ya venía marcado por cuestionamientos cruzados, acusaciones y discusiones respecto de la responsabilidad en el presente institucional y deportivo del club.

Los comicios del 30 de noviembre prometen ser uno de los más calientes de los últimos años en Colón. Y episodios como este dejan a la vista que el debate, lejos de calmarse, sigue subiendo de tono a medida que se acerca el día clave.