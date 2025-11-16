Uno Santa Fe | Santa Fe | pescadores

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta 168 tras la cancelación de una reunión clave

El gobierno provincial suspendió el encuentro pautado para este lunes, alegando la necesidad de coordinar medidas de protección ictícola con Entre Ríos, lo que generó un inmediato rechazo y un anuncio de protesta por parte de las asociaciones de pescadores.

16 de noviembre 2025 · 17:47hs
Protesta. Ante la falta de respuestas oficiales

Protesta. Ante la falta de respuestas oficiales, los pescadores amenazan con cortar la ruta nacional 168. 

La tensión entre el gobierno de Santa Fe y las asociaciones de pescadores escaló este viernes luego de que se confirmara la suspensión de la reunión clave que se llevaría a cabo este lunes. Dicho encuentro era crucial para debatir las restricciones, cupos y condiciones de la actividad pesquera, un tema que mantiene en conflicto a ambas partes desde principios de noviembre.

El Subsecretario de Flora, Fauna y Pesca, Enrique Paduan, comunicó a los pescadores la postergación, señalando que la provincia está "buscando consensos" con Entre Ríos para definir medidas de protección ictícola conjuntas. "Sabrán entender que lo delicado del tema nos convoca a poner todo nuestro esfuerzo para que las decisiones beneficien a todos los sectores afectados", justificó el funcionario en un audio que se encargaron de difundir los mismos pescadores.

LEER MÁS: Pescadores santafesinos niegan haber firmado un acuerdo con el gobierno por el cierre de exportaciones

Reacción y cortes anunciados

La decisión oficial provocó un fuerte malestar en el sector pesquero. Apenas se conoció el mensaje de Paduan, la Asociación de Pescadores de Santa Fe difundió su postura y anticipó una medida de fuerza.

La entidad señaló que, "a raíz de que el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático suspendió la reunión con los pescadores del día lunes", tomarán una acción directa. Según informaron, "a partir del lunes va a haber corte en la Fuente de la Cordialidad, en la ruta nacional 168".

Con esta protesta anunciada, y con las negociaciones nuevamente en pausa, la relación entre el gobierno y los pescadores ingresa en una fase de mayor tensión en torno a las restricciones pesqueras. Resta saber cuándo se concretará el encuentro reprogramado y qué posición adoptarán ambas partes en los próximos días.

LEER MÁS: "El río está en crisis": Provincia se reunió con frigoríficos por la suspensión de la exportación de pescado

pescadores cortes Ruta Nacional 168 Reunión
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Así es el nuevo Centro de Tiro Deportivo para los Juegos Suramericanos en Recreo: la obra ya supera el 35%

Así es el nuevo Centro de Tiro Deportivo para los Juegos Suramericanos en Recreo: la obra ya supera el 35%

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: hallaron el arma robada a un policía

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

Lo último

El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Último Momento
El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Ovación
Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus