Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta 168 tras la cancelación de una reunión clave

El gobierno provincial suspendió el encuentro pautado para este lunes, alegando la necesidad de coordinar medidas de protección ictícola con Entre Ríos, lo que generó un inmediato rechazo y un anuncio de protesta por parte de las asociaciones de pescadores.

Protesta. Ante la falta de respuestas oficiales, los pescadores amenazan con cortar la ruta nacional 168.

La tensión entre el gobierno de Santa Fe y las asociaciones de pescadores escaló este viernes luego de que se confirmara la suspensión de la reunión clave que se llevaría a cabo este lunes. Dicho encuentro era crucial para debatir las restricciones, cupos y condiciones de la actividad pesquera, un tema que mantiene en conflicto a ambas partes desde principios de noviembre.

El Subsecretario de Flora, Fauna y Pesca, Enrique Paduan, comunicó a los pescadores la postergación, señalando que la provincia está "buscando consensos" con Entre Ríos para definir medidas de protección ictícola conjuntas. "Sabrán entender que lo delicado del tema nos convoca a poner todo nuestro esfuerzo para que las decisiones beneficien a todos los sectores afectados", justificó el funcionario en un audio que se encargaron de difundir los mismos pescadores.

Reacción y cortes anunciados

La decisión oficial provocó un fuerte malestar en el sector pesquero. Apenas se conoció el mensaje de Paduan, la Asociación de Pescadores de Santa Fe difundió su postura y anticipó una medida de fuerza.

La entidad señaló que, "a raíz de que el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático suspendió la reunión con los pescadores del día lunes", tomarán una acción directa. Según informaron, "a partir del lunes va a haber corte en la Fuente de la Cordialidad, en la ruta nacional 168".

Con esta protesta anunciada, y con las negociaciones nuevamente en pausa, la relación entre el gobierno y los pescadores ingresa en una fase de mayor tensión en torno a las restricciones pesqueras. Resta saber cuándo se concretará el encuentro reprogramado y qué posición adoptarán ambas partes en los próximos días.

