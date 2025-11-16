Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Los Pumas perdían por 21 puntos en el comienzo del segundo tiempo, pero nunca se entregó y logró un triunfo histórico y legendario por 33 a 24 en Murrayfield

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 16:25hs
Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Los Pumas lograron una remontada épica para consumar una histórica y gran victoria ante Escocia por 33 a 24 en Edimburgo, en un partido en el cual llegaron a perder por 21 puntos. Con aplomo, convicción y mucha entrega, Argentina superó sus falencias y se llevó un triunfo legendario en el estadio de Murrayfield, donde no ganaban desde 1999. Con este resultado, Los Pumas se afirman en el ranking y siguen en el pelotón de seis selecciones que serán cabezas de serie del Mundial de Australia 2027, que se sorteará el próximo mes.

Histórica remontada de Los Pumas en Europa

En su segunda presentación de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas vencieron a Escocia por 33 a 24 en el estadio Murrayfield de Edimburgo, tras una remontada histórica. El seleccionado argentino llegaba al encuentro luego de superar como visitante a Gales por 52 a 28 en el mítico Principality Stadium de Cardiff. Por su parte, los escoceses se presentaban ante Argentina después de caer en casa frente a los All Blacks por 25 a 17. El duelo ante el combinado del Cardo marcó además los 50 caps con la camiseta nacional para Juan Cruz Mallía y Juan Martín González.

Los primeros 40 minutos fueron intensos, con ambos equipos determinados a no ceder espacios y a imponerse en los duelos defensivos. Apenas a los 4 minutos, el árbitro Andrew Brace dejó a Los Pumas con uno menos al mostrarle tarjeta amarilla a Mallía. Escocia aprovechó la ventaja numérica para presionar cerca del ingoal argentino, pero la defensa albiceleste resistió y logró despejar el peligro. Sin embargo, los locales insistieron y, tras una veloz combinación entre Rory Hutchinson y Jack Dempsey, este último apoyó el primer try del partido.

image

Con el regreso del fullback cordobés, Los Pumas volvieron a equilibrar el trámite y llevaron el juego al campo rival. A los 22 minutos, Argentina probó con un penal de media distancia, pero el envío de Mallía se fue apenas largo. Pese a la mejoría, Escocia estiró la ventaja con una buena jugada colectiva que culminó en try de Ewan Ashman. A 10 minutos del cierre de la etapa inicial, la albiceleste tuvo otra oportunidad de descontar con un penal a 40 metros, pero el remate quedó corto. Así, el primer tiempo se cerró 14-0 para los británicos.

Tras el descanso, Los Pumas salieron decididos a mejorar la presión defensiva y la precisión en los metros finales. No obstante, fueron los dueños de casa quienes golpearon primero y, a los tres minutos, volvieron a vulnerar la defensa argentina con otro try del hooker Ashman. A partir de allí, Felipe Contepomi movió el banco para refrescar el pack de forwards, y el equipo comenzó a mostrar una notable mejoría, instalándose con mayor frecuencia en campo rival. A los 14 minutos, Escocia quedó con un jugador menos por una infracción de Blair Kinghorn en un intento de robo.

La reacción argentina se concretó a los 14 minutos del complemento, cuando el capitán Julián Montoya apoyó el primer try albiceleste, confirmado por el TMO. Envalentonados, Los Pumas volvieron a atacar y, apenas tres minutos después, Rodrigo Isgró encontró un claro para marcar un nuevo try. El Cardo respondió a los 23 minutos con un penal convertido por Finn Russell desde media distancia.

Cuando restaban 10 minutos, Argentina volvió a meterse en terreno escocés y, tras un buen maul -una de sus armas predilectas-, el rafaelino Pedro Rubiolo quebró la defensa para apoyar y dejar al equipo a tiro del empate. La remontada se completó a seis minutos del final: Pablo Matera apoyó un gran try y el cordobés Santiago Carreras sumó la conversión para poner por primera vez en ventaja a Los Pumas.

image

Con el partido aún abierto, el conjunto argentino volvió a adueñarse de la posesión y, a dos minutos del cierre, Justo Piccardo capitalizó una acción individual brillante: eludió a su marcador y se lanzó en velocidad para firmar el último try y sellar el triunfo por 33 a 24, coronando una remontada memorable.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá a la acción el domingo 22 de noviembre, desde las 13:10 (hora de Argentina), cuando se mida por segunda vez en el año con Inglaterra, esta vez en el estadio de Twickenham, en Londres.

Mallía se fue apenas largo. Pese a la mejoría, Escocia estiró la ventaja con una buena jugada colectiva que culminó en try de Ewan Ashman. A 10 minutos del cierre de la etapa inicial, la albiceleste tuvo otra oportunidad de descontar con un penal a 40 metros, pero el remate quedó corto. Así, el primer tiempo se cerró 14-0 para los británicos.

Tras el descanso, Los Pumas salieron decididos a mejorar la presión defensiva y la precisión en los metros finales. No obstante, fueron los dueños de casa quienes golpearon primero y, a los tres minutos, volvieron a vulnerar la defensa argentina con otro try del hooker Ashman. A partir de allí, Felipe Contepomi movió el banco para refrescar el pack de forwards, y el equipo comenzó a mostrar una notable mejoría, instalándose con mayor frecuencia en campo rival. A los 14 minutos, Escocia quedó con un jugador menos por una infracción de Blair Kinghorn en un intento de robo.

La reacción argentina se concretó a los 14 minutos del complemento, cuando el capitán Julián Montoya apoyó el primer try albiceleste, confirmado por el TMO. Envalentonados, Los Pumas volvieron a atacar y, apenas tres minutos después, Rodrigo Isgró encontró un claro para marcar un nuevo try. El Cardo respondió a los 23 minutos con un penal convertido por Finn Russell desde media distancia.

Cuando restaban 10 minutos, Argentina volvió a meterse en terreno escocés y, tras un buen maul -una de sus armas predilectas-, el rafaelino Pedro Rubiolo quebró la defensa para apoyar y dejar al equipo a tiro del empate. La remontada se completó a seis minutos del final: Pablo Matera apoyó un gran try y el cordobés Santiago Carreras sumó la conversión para poner por primera vez en ventaja a Los Pumas.

Con el partido aún abierto, el conjunto argentino volvió a adueñarse de la posesión y, a dos minutos del cierre, Justo Piccardo capitalizó una acción individual brillante: eludió a su marcador y se lanzó en velocidad para firmar el último try y sellar el triunfo por 33 a 24, coronando una remontada memorable.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá a la acción el domingo 22 de noviembre, desde las 13:10 (hora de Argentina), cuando se mida por segunda vez en el año con Inglaterra, esta vez en el estadio de Twickenham, en Londres.

Los Pumas Escocia Argentina
Noticias relacionadas
los pumas derrotaron a gales en cardiff con una buena diferencia

Los Pumas derrotaron a Gales en Cardiff con una buena diferencia

El mendocino Juan Martín González será titular en Los Pumas ante Gales.

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

los 11 en los que piensa zielinski en belgrano para recibir a union

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

sinner volvio a reinar en turin: vencio a alcaraz y conquisto su segundo titulo del atp finals

Sinner volvió a reinar en Turín: venció a Alcaraz y conquistó su segundo título del ATP Finals

Lo último

El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Último Momento
El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

El Comercial atraviesa una renovación clave: la obra ya supera el 30% de avance

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Crece la tensión: pescadores anunciaron cortes en la ruta nacional 168 tras la cancelación de una reunión clave

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Ovación
Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus