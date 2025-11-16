Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Estado de alerta de empleados bancarios santafesinos por el inminente cierre de dos sucursales en la ciudad

La comisión gremial interna del banco Macro convocó a una medida de fuerza para el lunes 17 de noviembre en todas las sedes de Santa Fe y Santo Tomé, en protesta por la clausura de filiales y la falta de diálogo de la entidad.

16 de noviembre 2025 · 17:47hs
La comisión gremial interna del banco Macro anunció un estado de alerta y un paro parcial que afectará la atención al público el próximo lunes 17 de noviembre en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. La medida de fuerza consistirá en la realización de asambleas gremiales durante la última hora de la jornada laboral, lo que implica que no habrá servicio bancario al cierre del día.

La entidad bancaria en cuestión cerraría sus sucursales ubicadas en Bulevar Pellegrini al 3.300 y en avenida Blas Parera al 7.000.

Mediante un comunicado, los representantes sindicales explicaron que la acción se enmarca en un estado de alerta sostenido durante semanas y responde a la "falta de respuestas" por parte de la entidad financiera.

Conflicto

El eje central del conflicto es el plan de ajuste de la empresa: el gremio denuncia el cierre de una sucursal y la amenaza inminente de clausurar otra filial dentro de la capital santafesina. Esta situación agrava un escenario que ya incluye el cierre de quince sucursales del Banco Macro en el territorio provincial.

Carlos Rivero, secretario General de la Comisión Gremial Interna de la entidad y Secretario General Adjunto de la Asociación Bancaria Santa Fe explicó que "la situación de ajuste puede seguir avanzando con cierres de sucursales en Santa Tomé y el interior de la provincia, como Esperanza, San Carlos San Jerónimo, Gálvez".

"Entre las dos sucursales a cerrar en Santa Fe, estamos hablando más o menos de entre 35 y 40 trabajadores, que si bien el banco te dice que los van a reinsertar en otras sucursales, nosotros sabemos y vemos que la realidad es muy difícil y dista mucho de lo que informaron", finalizó Rivero.

