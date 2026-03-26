Ciclón Racing y San Cristóbal festejos en los campeonatos liguistas

Por la 2° fecha de Primera A José Luis Burtovoy, Ciclón Racing ganó en Candioti por 4 a 2; en el ascenso, San Cristóbal doblegó en Santa Rosa de Calchines.

Tras haber tenido un fin de semana sin actividad producto de las lluvias en la región, regresó el fútbol en la competencia liguista más importante de nuestra provincia. En el norte del departamento La Capital se abrió el telón de la segunda fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy.

En el mismo se registró la victoria en calidad de visitante de Ciclón Racing frente al representativo de Candioti. Por su parte, en el ascenso, San Cristóbal de Ángel Gallardo derrotó a Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines por la mínima diferencia.

Victoria de Ciclón Racing en Candioti

En el estadio Rodolfo Candioti, en el extremo norte del departamento La Capital, Ciclón Racing goleó por 4 a 2 a Juventud Unida de Candioti bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para la escuadra de barrio Guadalupe fueron convertidos por Eric Mouret, Federico Ríos, Simón Alfaro y Agustín Flores, mientras que para la escuadra local los marcaron Santiago Sánchez y Lionel Flores.

Fue una jornada muy particular para la gente de Ciclón Racing, ya que en la víspera se conoció la noticia de la muerte del histórico dirigente Rafael Coco Suárez a las 75 años. El fallecimiento del vicepresidente de la entidad ubicada en el barrio Guadalupe produjo un profundo dolor en toda la comunidad y en el ámbito de la Liga Santafesina, porque ha sido un gran colaborador.

image Juventud Unida de Candioti cayó en su reducto ante el muy buen elenco lagunero. fotos gentileza Jael Fullana

El club que tiene como presidente a Ariel Gomila emitió un comunicado en el que señala que "Con mucho pesar informamos a todos nuestros socios, simpatizantes, jugadores, técnicos y allegados a la institución Lagunera, el fallecimiento de nuestro vicepresidente Rafael Coco Suárez, dejando un profundo dolor en toda la familia de Ciclón Racing. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Vuela alto querido Coco nunca te olvidaremos....Siempre presente en el corazón lagunero".

Para el conjunto lagunero significó recuperarse de la derrota sufrida ante Independiente de Santo Tomé por 3 a 1, y de lo que fue el cruce de ida por la Copa Federación en el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina por la mínima diferencia ante Centenario en el departamento Caseros. Para los dueños de casa fue la primera derrota en el certamen, ya que en el debut habían festejado ante Ciclón Norte en Cayastá por 1 a 0.

La escuadra de barrio Guadalupe que tiene como DT a Carlos García ahora jugará la semifinal de vuelta en el Campo de Deportes 8 de Enero por Copa Federación y por el certamen liguista el próximo compromiso será en condición de local ante Gimnasia y Esgrima. Por su parte, Juventud Unida deberá visitar en la tercera fecha a Sanjustino.

image El árbitro Rubén Fernández junto a los capitanes Hernán Del Sastre (J) y Federico Ríos (CR). fotos gentileza Jael Fullana

La segunda fecha del Apertura Polaca Burtovoy tendrá su continuidad este viernes 27 de marzo, a partir de las 21.30, con el cruce que animarán en la cancha Pedro Pasculi del predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa con Sanjustino con el arbitraje de Gastón Freyre. El sábado 28 jugarán La Perla con Sportivo Guadalupe, Gimnasia con Independiente, Ateneo Inmaculada con Nobleza, La Salle Jobson con Cosmos, Academia Cabrera con Newell´s, Colón con Ciclón Norte, Unión con Las Flores II, y Nacional con Universidad. El miércoles 1° de abril, a las 21, El Quillá jugará con Colón de San Justo en el Mauricio Martínez de Santo Tomé con el referato de Juan Bonnin.

Síntesis: Juventud Unida 2- Ciclón Racing 4

Juventud Unida: Emiliano Gómez, Hernán Del Sastre, Mateo Mena, Sharo Yennerich, Horacio Vallejos, Tomás Dandolo, Santiago Macua, Conrado Gómez, Lionel Flores, Lucas Saucedo y Santiago Sánchez. DT: Martino Petitti.

Ciclón Racing: Tomás Niburra, Luis Gómez, Martín Paroni, Nahuel Molinari, Nicolás Rivero, Valentín Cantarini, Eric Mouret, Ian Medrano, Federico Ríos y Simón Alfaro. DT: Carlos García.

Cambios: Lucas Bonadeo x Macua, Eros Méndez x Gómez y Benjamín Vanderbergue x Hernán Del Sastre (JU); Agustín Flores x Rivero, Marcelo Echeverría x Bettotats, Walter Gómez x Ríos (CR).

Goles: Eric Mouret, Federico Ríos, Simón Alfaro y Agustín Flores (CR); Santiago Sánchez y Lionel Flores (JU).

Amonestados: Conrado Gómez, Sharo Yennerich, Hernán Del Sastre, Mateo Mena y Santiago Sánchez (JU); Federico Ríos, Rodrigo Bettotats, Ian Medrano, Lautaro Ibarra y Nahuel Molinare (CR).

Expulsados: Lucas Bonadeo (JU)

Árbitro: Rubén Fernández

Estadio: Rodolfo Candioti

San Cristóbal festejó en la costa santafesina

En el estadio Roberto Tito Vázquez de la localidad de Santa Rosa de Calchines, San Cristóbal de Ángel Gallardo superó por 1 a 0 a Los Juveniles en uno de los adelantados de la segunda fech del Torneo de Primera B. El otro anticipo se producirá el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 21.30, cuando se midan Nuevo Horizonte con Don Salvador en el predio de Casa Turquesa.

Síntesis: Los Juveniles 0-San Cristóbal 1

Los Juveniles: David Galucci, Carlos Cáceres, Francisco Zapata, Leonardo Escobar, Ulises Morinigo, Jesús Orellano, Pablo Duoracich, Elías Gómez, Juan Escobedo, Juan Montenegro, Franco Sureda. DT: Ezequiel Bosio.

San Cristóbal: Tomás Wabiszczowicz, Exequiel Leoni, Cristian Ibarra, Alan Bermúdez, Patricio Vallejos, Esteban Olivera, Agustín Marquez, Emilia Iñiguez, Ramón Barraza, Dylan Maidana y Marcos Gutiérrez. DT: Gabriel Segovia.

Cambios: José Molina x Zapata, Lucas Osuna x Gómez, Bautista Uviedo x Escobar, Guido Álvarez x Morinigo y Ángel Bustos x Montenegro (JU); Nicolás Mermet x Bermúdez, Benjamín Lapalma x Vallejos, Joaquín Vicens x Gutiérrez, Dylan Miranda x Márquez (SC).

Gol: Dylan Maidana (SC)

Árbitro: Leandro Vivas

Estadio: Roberto Tito Vázquez (Santa Rosa de Calchines)