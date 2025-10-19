Vélez le ganó a Sarmiento y es escolta en la Zona B

Vélez venció en condición de visitante a Sarmiento por 2-0 y de esta manera quedó como escolta en la Zona B con 25 puntos, uno menos que Lanús

Vélez le ganó 2-0 a Sarmiento en Junín por la jornada 13 del Torneo Clausura. Si bien en el primer tiempo escasearon las oportunidades de gol, en el segundo el Fortín se encendió y en una ráfaga liquidó el pleito.

Vélez ganó y es escolta

Manuel Lanzini y Francisco Pizzini marcaron los dos tantos para que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se prendan en la pelea por el liderato de la Zona B, ya que ahora son escoltas con 25 puntos, uno menos que Lanús que es el único líder.