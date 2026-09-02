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Unión define si sale al mercado: el puesto que ahora aparece como prioridad

Unión tiene tiempo hasta este martes para utilizar el cupo que dejó Maizon Rodríguez. Si no lo hace, tendrá otra posibilidad por la lesión de Lautaro Vargas.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 13:13hs
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Unión define si sale al mercado: el puesto que ahora aparece como prioridad

Prensa Unión

Unión transita horas importantes respecto de su mercado de pases. La salida de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia dejó un cupo disponible y la dirigencia debe resolver si lo utiliza antes de este martes o si decide esperar, teniendo en cuenta que la grave lesión de Lautaro Vargas le abrirá posteriormente otra posibilidad para incorporar.

La búsqueda que cambió en Unión

La situación modificó el escenario que manejaba el club. En principio, las prioridades estaban enfocadas en un lateral izquierdo y un volante central, pero el panorama fue cambiando con el correr de las semanas.

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Para el lateral izquierdo, Leonardo Madelón cuenta actualmente con Lucas Ayala y Bruno Pittón, mientras que en la mitad de la cancha se espera el regreso de Joaquín Mosqueira, quien se encuentra en la última etapa de recuperación de su lesión y podría volver próximamente.

Por eso, si Unión finalmente decide incorporar, el puesto apuntado sería el de marcador central. La salida de Maizon dejó un espacio en una zona donde el entrenador necesita alternativas y la lesión de Vargas profundizó esa necesidad.

Una decisión que todavía no está tomada en Unión

De todos modos, Unión todavía no definió si concretará una incorporación. La dirigencia analiza las posibilidades disponibles y también contempla la chance de no utilizar ahora el cupo y esperar para hacerlo más adelante.

Si aparece un futbolista que reúna las características buscadas y sea viable desde lo económico, la prioridad estará puesta en un defensor central.

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Mientras tanto, Madelón trabaja con las alternativas que tiene a mano. Tomás Fagioli y Matías Rocha aparecen como opciones para acompañar a Juan Pablo Ludueña en la zaga, en una decisión que el entrenador también deberá tomar para el partido del lunes ante Instituto.

Así, Unión atraviesa una definición de mercado en la que las lesiones y las salidas cambiaron las prioridades. El lateral izquierdo y el mediocampo siguen siendo sectores a observar, pero si finalmente llega un refuerzo, todo indica que será para fortalecer la defensa.

Unión Maizon Rodríguez Lautaro Vargas
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