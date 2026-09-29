Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Franco Colapinto afrontará este fin de semana su primera carrera en el circuito de Malasia, donde la Fórmula 1 volverá a competir después de nueve años.

Franco Colapinto buscará dejar atrás el complicado fin de semana que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán y tendrá una oportunidad de recuperación en Sepang, un circuito que la Fórmula 1 volverá a visitar después de nueve años.

El argentino abandonó en Bakú luego de un incidente durante un relanzamiento de la competencia, en el que también estuvieron involucrados su compañero de Alpine, Pierre Gasly , y el británico Lando Norris. Los comisarios consideraron que Colapinto tuvo la principal responsabilidad y le aplicaron una penalización de cinco puestos para la próxima carrera .

La sanción tendrá efecto directo sobre su posición de partida. Por ejemplo, si el argentino finaliza décimo en la clasificación, deberá largar desde el decimoquinto lugar, aunque el orden definitivo dependerá también de eventuales penalizaciones que reciban otros pilotos.

Colapinto ya trabaja pensando en Sepang

Luego de la carrera de Bakú, el piloto argentino pasó por la fábrica de Alpine en Enstone, donde realizó una jornada de trabajo en el simulador junto a sus ingenieros. El objetivo fue avanzar en la preparación para su estreno en el trazado malasio y adaptarse también al cambio horario.

"Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que he escuchado y visto mucho, mientras crecía mirando la Fórmula 1", expresó Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine.

El argentino también remarcó las características climáticas que deberá afrontar durante el fin de semana. El calor, la humedad y las posibilidades de lluvia aparecen como algunos de los principales factores que pueden condicionar el desarrollo de la actividad.

Alpine apunta a volver a sumar puntos

Colapinto tiene como objetivo comenzar el fin de semana con una puesta a punto competitiva y encontrar rápidamente el funcionamiento adecuado del monoplaza. "El objetivo es tener un viernes productivo, conseguir que el auto esté en una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en condiciones de pelear por el top 10 en los dos días", señaló.

Desde Alpine también plantearon la necesidad de recuperar posiciones en el campeonato. Steve Nielsen, jefe del equipo, destacó el rendimiento del conjunto en las últimas competencias y aseguró que llegan a Malasia con confianza en el potencial del auto.

"Tenemos confianza en nuestro paquete y vamos allí con el objetivo de volver a los puntos mientras buscamos recuperar terreno en el campeonato", sostuvo Nielsen.

Un circuito exigente

Para Colapinto, Sepang representará una experiencia completamente nueva. El trazado cuenta con curvas de media y alta velocidad y dos largas rectas, mientras que las condiciones climáticas pueden modificar rápidamente el comportamiento de los autos.

El argentino tendrá así una nueva oportunidad para recuperarse después del abandono en Bakú, aunque deberá hacerlo con el condicionante de la penalización de cinco puestos que arrastra de la competencia anterior.