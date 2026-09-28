Las medidas que podría tomar Alpine con Colapinto tras el accidente en Bakú

Flavio Briatore cuestionó duramente el error del piloto argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán y dejó abierta la posibilidad de que Alpine tome medidas internas. Por ahora, las eventuales sanciones son solo hipótesis.

El accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán generó preocupación dentro de Alpine. El piloto argentino perdió el control de su monoplaza durante el relanzamiento y terminó involucrando a su compañero Pierre Gasly y al McLaren de Lando Norris , en un incidente que dejó a los tres fuera de competencia.

La situación provocó el enojo de Flavio Briatore , asesor ejecutivo de Alpine, quien lamentó especialmente la pérdida de puntos que el equipo tenía prácticamente asegurados. El italiano, además, dejó abierta la posibilidad de tomar alguna medida interna con el argentino.

Briatore apuntó contra el error de Colapinto

“Obviamente estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, particularmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de puntos”, manifestó Briatore después de la carrera.

El dirigente también destacó el trabajo realizado por Gasly durante todo el fin de semana y lamentó que el francés terminara sin sumar unidades.

En relación con Colapinto, Briatore valoró que el argentino asumiera la responsabilidad por el accidente, aunque fue muy crítico con la maniobra realizada en la primera curva.

“Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el coche de seguridad. Fue una maniobra muy pobre para un piloto de su experiencia”, sostuvo.

¿Puede haber una sanción interna para Colapinto?

La frase que generó mayor incertidumbre fue la pronunciada al final de su análisis. Briatore dejó en claro que el equipo estudiará lo ocurrido antes de decidir si corresponde tomar alguna medida.

“Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar, de modo que podamos aprender de esto y evitar una situación similar en el futuro”, expresó.

A partir de esas declaraciones, el medio especializado The Race planteó dos posibles escenarios para el piloto argentino: que Alpine pueda apartarlo de una competencia o que finalmente todo quede en una advertencia interna.

Sin embargo, por el momento se trata únicamente de hipótesis y no existe una confirmación oficial de que Alpine vaya a aplicar una sanción adicional a Colapinto.

El argentino ya recibió una sanción deportiva

Colapinto ya fue penalizado por los comisarios deportivos tras el incidente ocurrido en Bakú. El argentino recibió 10 segundos de sanción durante la carrera y, posteriormente, una penalización de cinco posiciones para la grilla de la próxima competencia.

Por eso, una eventual medida interna de Alpine sería independiente del castigo impuesto por la FIA.

Mientras tanto, Colapinto también recibió el respaldo de su compañero Gasly, quien aceptó sus disculpas y remarcó que el respeto será fundamental para mantener una buena relación dentro del equipo.

Alpine deberá ahora definir cómo manejará internamente el episodio, mientras Colapinto se prepara para regresar a la pista con el objetivo de dejar atrás el complicado fin de semana de Bakú.