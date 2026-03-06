Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto generó preocupación en Alpine tras ser asistido en el GP de Australia

Franco Colapinto debió ser asistido luego de la práctica libre del Gran Premio de Australia y aseguró: "Me quemó una parte del ojo"

6 de marzo 2026 · 12:30hs
Franco Colapinto debió ser asistido por un problema en el ojo.

Franco Colapinto debió ser asistido por un problema en el ojo.

En Alpine no solo hubo preocupación por los rendimientos en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. También por el estado de salud de Franco Colapinto, 16° y 18° en los ensayos, quien bajó de su monoplaza A526 con una clara molestia en su vista.

Acompañado por una auxiliar de la escudería francesa durante la caminata desde la pista hasta el hospitality, el piloto argentino se abrió de par en par el ojo derecho y se tiró para atrás las pestañas para luego colocarse unas gotas descongestivas.

Este gesto desesperado, captado por las cámaras de ESPN, no tardó en sembrar dudas respecto a la vista óptima de Colapinto para afrontar la tercera y última práctica (este viernes a las 22.30) y posteriormente la clasificación (sábado a las 2 de la mañana) y la carrera (domingo a la 1 de la madrugada).

La explicación de Colapinto

Minutos después, sin embargo, fue el propio piloto el que reveló lo que le había pasado y llevó tranquilidad en diálogo con Cadena 3: “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito".

Resuelta su molestia ocular, también analizó este viernes complicado sobre el circuito oceánico, en el que estuvo lejos de mantener un ritmo que lo acercara a los primeros lugares: “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”.

Y cerró: “Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer de cara a mañana”.

Colapinto Alpine Australia
Noticias relacionadas
briatore sobre colapinto y gasly: entre los dos, pierre fue mejor

Briatore sobre Colapinto y Gasly: "Entre los dos, Pierre fue mejor"

espana pidio reubicar la finalissima ante argentina por el riesgo en medio oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Cristiano Ronaldo habría sufrido una lesión más grave de lo pensado.

Alerta por la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿peligra su presencia en el Mundial 2026?

Villa Dora jugará frente a Ferro este sábado de local por la Liga Nacional Masculina.

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Lo último

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Último Momento
Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Ovación
El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional