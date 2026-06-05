Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc

El piloto argentino de Alpine quedó a 0.361 de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 10°. Charles Leclerc lideró la práctica con Ferrari, seguido por Lewis Hamilton y Max Verstappen

El Gran Premio de Mónaco arrancó y Franco Colapinto tiene trabajo por hacer. El piloto argentino de Alpine completó 31 vueltas en la primera práctica libre en el asfalto del Principado y terminó 15° con un mejor tiempo de 1:16.189, a 0.361 de Pierre Gasly, su compañero de equipo que se ubicó 10°.

La sesión tuvo dos banderas rojas que complicaron el desarrollo para todos y Charles Leclerc, que corre en casa, marcó el mejor tiempo con Ferrari: 1:13.978, dos décimas por delante de Lewis Hamilton y con Max Verstappen tercero. Más tarde, a las 12 hora de la Argentina, se correrá la segunda práctica libre.

Para Colapinto, la PL1 fue una primera toma de contacto con un circuito que exige confianza antes que velocidad. Las dos interrupciones por bandera roja limitaron el rodaje disponible para todos los equipos y el argentino no pudo completar una vuelta completamente limpia en las condiciones ideales. Con 31 vueltas en el contador, el piloto fue acumulando información sobre el comportamiento del Alpine A526 en las calles del Principado.

La diferencia de 0.361 con Gasly marca el trabajo que el equipo tendrá por delante antes de la clasificación del sábado, que en Mónaco vale más que en cualquier otro circuito del calendario. En un trazado donde adelantar es casi imposible, largar adelante lo cambia todo. Colapinto lo sabe y ya lo había advertido en la previa: "Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera."

La primera sesión de entrenamiento tuvo dos momentos de interrupción que alteraron el ritmo. La primera llegó a 24 minutos del final cuando Isack Hadjar protagonizó un golpazo a la salida de la Piscina: el francés destruyó el ala delantera de su Red Bull en un fuerte impacto contra el muro que también dañó la parte trasera del monoplaza. Había muy pocos autos en pista en ese momento.

La segunda bandera roja llegó casi sobre el cierre de la sesión y tuvo un protagonista inesperado: Fernando Alonso tocó suavemente la pared con su Aston Martin y dejó elementos del auto en la pista, lo que obligó a detener la práctica definitivamente sin posibilidad de reanudación. Dos incidentes que, en el circuito más delicado del calendario, recordaron por qué Mónaco no perdona ni un centímetro de error.