Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 . El argentino dio 15 vueltas en una pista que se mantuvo mojada en la mayor parte del trazado callejero y luego de la FP2 reveló que había sido un día muy aburrido.

Por la poca adherencia por la lluvia, el pilarense dio solo dos vueltas. En una de ellas tuvo que corregir un aquaplaning y evitó el impacto con una maniobra muy sobria. En la segunda tanda, los dos Alpine fueron de los últimos en salir a pista.

“No hice nada hoy”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN. “Fue un lindo final con un par de vueltas. La pista estuvo muy patinosa, pero mejorando cada vuelta; con ganas de mañana mejorar con la pista un poco más seca y poder dar más vueltas”. Y agregó: “Hay mucho por entender. Prácticamente no hicimos nada hoy y hay mucho por mejorar”.

“Fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción porque, como piloto, uno quiere salir a la pista y dar vueltas, pero sabemos que las condiciones no eran representativas del resto del fin de semana. Como el pronóstico para el resto del fin de semana indica que estará seco, realmente no había mucho que aprender ni necesidad de correr riesgos. La pista estaba muy resbaladiza por el agua en la superficie, y no se secaba rápido debido a las bajas temperaturas”, explicó.

Y continuó: “Con el poco tiempo de pista en seco, se sentirá casi como un fin de semana de Sprint, con una sola sesión en seco antes de la Clasificación, así que probablemente habrá muchos autos en pista en la tercera sesión de prácticas libres. Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la Clasificación”.