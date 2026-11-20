Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas Las PL2 del GP de las Las Vegas tuvo más acción porque la lluvia se secó la pista en comparación a las PL1, y en este contexto el argentino pudo terminar en el top 10 20 de noviembre 2026 · 08:37hs

Franco Colapinto finalizó noveno en la segunda práctica libre.

Franco Colapinto se ubicó en el noveno puesto en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una jornada que también tuvo a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, como escolta del líder George Russell (Mercedes).

Las posiciones en la segunda práctica libre Las posiciones de la FP2: 1º, George Russell; 2º, Pierre Gasly; 3º, Charles Leclerc; 4º, Isack Hadjar; 5º, Oscar Piastri; 6º, Lewis Hamilton; 7º, Lando Norris; 8º, Kimi Antonelli; 9º, Franco Colapinto; 10º, Fernando Alonso; 11º, Lance Stroll; 12º, Alex Albon; 13º, Max Verstappen; 14º, Sergio Pérez; 15º, Oliver Bearman; 16º, Liam Lawson; 17º, Arvid Lindblad; 18º, Carlos Sainz; 19º, Nico Hülkenberg; 20º, Gabriel Bortoleto; 21º, Valtteri Bottas, y 22º, Rafael Câmara.

El escenario de la segunda práctica del día estuvo condicionado por lo sucedido en la primera, que resultó prácticamente nula debido a la acumulación de agua y el peligro que representaban los muros, al punto de que ningún corredor registró vueltas cronometradas y varios directamente permanecieron en los boxes.