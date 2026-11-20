Shirli Tomasso, fiscal adjunta del MPA de Tostado, fue destituida con 44 votos a favor. La investigación disciplinaria incluyó 37 expedientes, 35 de ellos vinculados con causas por abuso sexual. Además, tendrá una restricción de diez años para acercarse a dependencias del organismo.

Shirli Tomasso, fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Tostado, destituida este jueves

La Legislatura de Santa Fe destituyó este jueves a Shirli Tomasso , fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Tostado . Fue sancionada por mal desempeño de sus funciones .

El procedimiento disciplinario contra Tomasso se inició por presunto mal desempeño en 37 investigaciones penales que tramitaron en la Unidad Fiscal de Tostado.

Del total de expedientes analizados, 35 corresponden a investigaciones por abuso sexual y dos a homicidios. Las acusaciones apuntan a demoras en la tramitación de las causas y falta de diligencias para avanzar en las pesquisas.

La votación y los argumentos

La votación terminó con 44 votos a favor de la destitución, siete en contra y tres abstenciones. Aunque la medida reunió un amplio respaldo legislativo, el debate expuso diferencias entre los bloques, principalmente por los cuestionamientos al procedimiento disciplinario y los antecedentes de la funcionaria dentro del sistema judicial.

En rechazo a la destitución se pronunciaron el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y los bloques Vida y Familia y Somos Vida, cuyos legisladores cuestionaron el accionar previo de la comisión bicameral de Acuerdos y plantearon reparos sobre el desarrollo del proceso.

Por su parte, un sector del oficialismo defendió la sanción y argumentó que las irregularidades detectadas en los expedientes justificaban un castigo más severo.

Tomasso fue apuntada por demoras y falta de diligencias para avanzar en investigaciones penales, especialmente en aquellas vinculadas con delitos contra la integridad sexual. También por las consecuencias que esas acciones habrían tenido sobre el avance de las causas y las posibilidades de persecución penal.

La fiscal fue destituida de su cargo en el MPA y tendrá una restricción de diez años para acercarse a dependencias de ese organismo.